Tiembla Apple | Este nuevo teléfono Oppo superará por mucho al iPhone 17 Pro: cámara 200MP, 7500 mAh y pantalla 2K
El nuevo Oppo Find X9 Pro se convertirá en uno de los rivales más duros del iPhone de Apple. Sus cámaras con tecnología Hasselblad y procesador TOP lo hacen la mejor opción en gama alta.
Este 16 de octubre, Oppo presentará los nuevos teléfonos de su familia Oppo Find X9, una de las más esperadas, puesto que en generaciones anteriores estos equipos han sobresalido en potencia y calidad fotográfica, gracias a los lentes Hasselblad que llevan consigo.
Si bien Oppo ha anunciado que presentará 4 modelos: Oppo Find X9, Oppo Find X9 Pro, Oppo Find X9s y Oppo Find X9 Ultra, lo cierto es que el equipo más equilibrado será el modelo Oppo Find X9 Pro, el cual tendrá una calidad increíble, la cual supera al potente iPhone 17 Pro tanto en potencia como en cámaras.
Pese a que aún Oppo no se ha pronunciado de forma oficial sobre el Oppo Find X9 Pro, se acaba de filtrar toda la información técnica de este smartphone, el cual estrena un increíble color magenta. Uno de los atributos más importantes del Oppo Find X9 Pro será su procesdor MediaTek Dimensity 9500, acompañado de 16GB de RAM y 512GB de memoria interna. Sin embargo, esto no es todo ya que este equipo estrena batería de 7500 mAh y carga de 80W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Si hablamos de calidad visual, el Oppo Find X9 Pro llega con pantall de 6.78 pulgadas con resolución 2K, 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 4500 nits.
El nuevo color que estrena e lOppo Find X9 Pro. Foto: Weibo.
Pero, el punto más fuerte del nuevo Oppo Find X9 Pro será el juego de cámaras que lleva consigo, puesto que no solo tiene tecnología Hasselblad, sino también una configuración impresionante. Tenemos un lente principal de 50MP, un lente Periscopio de 200MP, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 50MP y selfie de 20MP.
¿Qué precio tendrá el Oppo Find X9 Pro? Se estima que el precio de este teléfono chino será de 900 dólares, más de 4000 soles. Sin embargo, estos son especulaciones. El 16 de octubre se anunciará este importante dato.
Los modelos de Oppo Find X9 que llegan en octubre. Foto: Weibo
