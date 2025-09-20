Este Oppo supera al iPhone 17 Pro con sus cámaras con calidad 4K a 120FPS y su potente chip: su precio es muy bajo

Pese a los esfuerzos de Apple por demostrar que sus nuevos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max tienen las mejores cámaras del mundo, todo parece indicar que esto NO es así. Al menos así lo demuestran los últimos resultados del ranking DxOmark para septiembre de 2025.

Y es que según los últimos resultados del TOP de cámaras de DxOmark, el iPhone 17 Pro figura en el puesto 3 de los mejores teléfonos para fotografía y video, superado por el Huawei Pura 80 Ultra y el Oppo Find X8 Ultra.

Sin embargo, este último se ha robado todas las miradas, puesto que no solo es un equipo con buenas cámaras, sino que su potencia es muy elevada y no tiene nada que envidiarle a otros teléfonos. ¿Quieres conocer todas sus especificaciones? Aquí describiremos todas sus especificaciones.

Oppo Find X8 Ultra: ficha completa y precio oficial

El apartado más importante del Oppo Find X8 Ultra es el de las cámaras con tecnología Hasselblad. En primer lugar, este teléfono llega con sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP con angulo de visión de 120°, lente Teleobjetivo 3X de 50MP con OIS, lente Telefoto 6X de 50MP con OIS y selfie de 32MP.

Con esta impresionante configuración, podrás grabar videos en 4K a 120FPS y tomar fotografías de alta calidad en cualquier entorno, ya sea de día o noche. Sin embargo, este Oppo es mucho más que solo cámaras PROFESIONALES.

Por ejemplo, la pantalla del Oppo Find X8 Ultra tiene tecnología AMOLED con 6.82 pulgadas, una resolución 3168 x 1440 pixeles, un brillo de 2500 nits y compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y HDR Vivid.

Este es el Oppo Find X8 Ultra. Foto: composición/www.benchmark.pl

Y si hablamos de potencia, este Oppo llega con procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, acompañado de 16GB de RAM y 1TB de memoria interna. Por otro lado, la batería de este Oppo de gama alta es de 6100 mAh y carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica, además de 10W de forma inversa.

Además, de todas estas especificaciones, el Oppo Find X8 Ultra llega con tecnología 5G, NFC, Bluetooth 5.4 y GPS de doble banda.

¿Qué precio tiene el Oppo Find X8 Ultra? Según algunos portales, este teléfono puede costar 781 euros lo que al tipo de cambio serían unos 3200 soles. Sin embargo, recuerda que el precio puede variar considerablemente en este país.