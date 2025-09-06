Este Oppo con diseño premium supera al iPhone 16 con su Inteligencia Artificial, 6000 mAh de batería y procesador GAMER

Si bien Samsung es una de las 'pioneras' en incluir funciones con Inteligencia Artificial en sus teléfonos, lo cierto es que otras marcas han sabido superlas con sus nuevos equipos que sí ofrecen herramientas para mejorar la experiencia que ofrece a sus usuaris.

Este es el caso del nuevo Oppo Reno 14F, un smartphone de alta calidad que supera al mismísimo iPhone 16 con sus funciones añadidas, las cuales no solo se limitan a borrar intrusos de tus fotos, sino también traducción de textos, mejora de la iluminación en instantáneas, entre otras herramientas.

¿Qué tan potentes es el nuevo Oppo Reno 14F y qué funciones ofrece? Aquí todos los detalles que debes de considerar antes de comprarlo.

Oppo Reno 14F: ficha técnica detallada

La pantalla del Oppo Reno 14F es de tipo AMOLED de 6.57 pulgadas con una resolución 2372 x 1080 pixeles, adema´s de una tasa de refresco de 120Hz, un brillo máximo de 1400 nits y una protección DragontailStar D+, una resistencia extrema a golpes y caídas.

La potencia del Oppo Reno 14F llega de la mano del Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de 12GB de RAM físico, 12GB de RAM virtual, 512GB de memoria, además de una batería de 6000 mAh con carga de 45W por cable.

Este es el Oppo Reno 14F. Foto: Oppo.

Por si fuera poco, este nuevo Oppo llega con triple cámara de 50MP, gran angular 8MP, macro 2MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 30fps, sino que tomarás fotografías bien iluminadas, incluso en ambientes con poca luz, esto gracias a su flash inteligente.

¿Qué precio tiene el Oppo Reno 14F? Pues bien, este teléfono llega con un precio de 1899 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 500 dólares. No es el más barato, pero te ofrece una configuración impresionante.