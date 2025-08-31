Este desconocido Oppo tiene cámaras 4K de nivel cinematográfico y procesador más potente que un S25 Ultra

Si bien los teléfonos de Oppo no son tan populares como los equipos de Samsung o Apple, estos celulares han demostrado que tienen una gran potencia y cámaras de alta calidad, esto gracias al convenio que la firma china tiene con Hasselblad.

Hace solo algunos meses, Oppo lanzó su nuevo Oppo Find X8 Pro, un equipo premium que no tiene nada que envidiar al Galaxy S25 Ultra o al mismísimo iPhone 16 Pro Max. ¿Por qué este smartphone chino es tan potente? Hoy conocerás su sorprendente ficha técnica, la cual la hace una de las mejores opciones en Android.

Oppo Find X8 Pro: ficha técnica completa

Vamos a empezar por un apartado de vital importante: la pantalla. En este caso el Oppo Find X8 Pro llega con un panel AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución 2780 x 1264 pixeles, además de brillo máximo de 4500 nits y una tasa de refresco de 120Hz.

La potencia de este Oppo Find X8 Pro llega de la mano del MediaTek Dimensity 9400, 16GB de RAM, 1 Terabyte de capacidad y una poderosa batería de 5910 mAh con carga de 80W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Oppo Find X8 Pro. Foto: composición/www.phonearena.com

Sin embargo, lo más sorprendente de este Oppo Find X8 Pro es su juego de cámaras: lente gran angular de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 50MP con 120° de cobertura, lente retrato Hasselblad de 50MP, lente Telefoto de 50MP con OIS. Podrás tener zoom óptico 6X y digital de 120X, además de grabar en 4K a 60fps. Finalmente, un selfie de 32MP te permitirá grabar videos en la misma calidad y tomar las mejores instantáneas.

¿Qué precio tiene el Oppo Find X8 Pro en el mercado internacional? Para su lanzamiento este teléfono llegó a costar 1249 euros, lo que al tipo de cambio representan unos 1459 dólares o 5162 soles en el mercado peruano. Sin duda un precio bastante aceptable para toda la tecnología que maneja este equipo.