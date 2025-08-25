- Hoy:
Este antiguo Oppo es mejor opción que un Galaxy A55 | cámara 64MP, procesador gamer y solo cuesta 170 dólares
Pese a ser un teléfono del 2022, este Oppo sigue siendo una excelente alternativa por su gran calidad en cámaras, amplia memoria y batería duradera.
Luego de que el Oppo Find X8 Ultra sea considerado como el segundo teléfono con las mejores cámaras del mundo, la marca china se ha vuelto muy popular, por lo que los usuarios están buscando algunos modelos que sean potentes, pero que cuesten menos.
En 2022, la marca china Oppo presentó al mundo el Oppo Reno 7 5G, un teléfono con gran capacidad que, si bien ya tiene varios años en circulación, sigue siendo una de las mejores opciones. Mucho más por su precio, puesto que actualmente cuesta 170 dólares o 600 soles.
PUEDES VER: Este Galaxy 22 ULTRA tiene 3 años de haber sido lanzado y su precio es igual al de un gama media de 2025: ¿Vale la pena?
Oppo Reno 7 5G: ficha técnica y precio actualizado en 2025
Solo algunos teléfonos Android tienen pantalla AMOLED y este Oppo Reno 7 5G es uno de esos modelos. Su panel tiene una diagonal de 6.43 pulgadas con resolución FullHD+, acompañado de 90Hz y una protección anticaídas.
Si te preocupa la potencia, no lo hagas, ya que este Oppo Reno 7 5G llega con un procesador Snapdragon 680, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, expandible con MicroSD hasta 1TB. Además, de una batería de 4500 mAh y carga de 33W por cable.Este es el Oppo Reno 7 5G. Foto: Oppo
Lo mejor de este Oppo Reno 7 5G no es su precio, sino sus cámaras, puesto que este smartphone llega con sensor de 64MP, lente microscópio de 2MP y monocronático de 2MP. Además, su selfie es de 32MP. No solo podrás grabar en 4K, sino también tomar fotografías de alta resolución. Por todo esto y mucho más, el Oppo Reno 7 5G es uno de los gama media más buscados.
