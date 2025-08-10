Este Xiaomi BARATO no solo tiene procesador GAMER, llega con cámara de 108MP, pantalla FullHD+ de 120Hz y carga 67W

Los teléfonos de Xiaomi se caracterizan por tener gran potencia y precios mucho más accesibles. Hace solo algunos meses, la firma asiático presentó su potente Xiaomi 15 Ultra, pero este teléfono así como potente, también es costoso, lo que ha obligado a buscar otros modelos más accesibles por el precio.

En 2023, Xiaomi presentó al mundo su potente gama media llamado Xiaomi 12 Lite, un teléfono con un diseño precioso y una calidad bastante elevada, todo con un precio bajo. Si bien no es el más TOP de Xiaomi, tiene especificaciones que lo hacen una buena alternativa en la gama media.

Xiaomi 12 Lite: ficha técnica y precio oficial

Antes que nada debes tener en cuenta que el Xiaomi 12 Lite fue lanzado hace un par de años, por lo que sus características no son las más modernas. Sin embargo, tiene una configuración más que eficiente.

Su pantalla es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2400 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz. Sin duda será tu aliado ideal para ver videos y series en Netflix.

Este es el Xiaomi 12 Lite. Foto: composición/www.gadgetmatch.com

Por si fuera poco, este Xiaomi 12 Lite llega con un potente procesador Snapdragon 778G, GPU Adreno 642L, 8GB de RAM y 128GB de memoria, no expandible. Tal vez este será su mayor defecto, puesto que no te permite microSD y tiene un especio limitado.

Si hablamos de batería, el equipo sacrifica este apartado por la delgadez y es por ello que solo alcanza los 4300 mAh de batería con carga de 67W por cable.

Lo mejor de este Xiaomi 12 Lite es su juego de cámaras: lente de 108MP, lente gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 32MP. Videos en 1080 px a 60fps y 4k a 30fps con este teléfono barato.

¿Cuánto cuesta el Xiaomi 12 Lite en pleno 2025? Por 1300 soles o 360 dólares podrás tener este moderno smartphone chino con una configuración más que aceptable.