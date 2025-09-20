- Hoy:
Este Xiaomi no solo es acuático: tiene cámara con IA de 200MP, 5110 mah de batería y cuesta menos que un Galaxy A56 de Samsung
No necesitas gastar tanto dinero para comprar un teléfono potente. Este Xiaomi tiene una configuración impresionante que humilla al Galaxy A56 de gama media.
Desde el lanzamiento de su primer teléfono en 2011, la marca china Xiaomi ha demostrado que tiene la tecnología suficiente para desarrollar teléfonos de gran calidad y bajo precio. Uno de sus equipos más nuevos se ha vuelto la mejor alternativa en la gama media y este es el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G.
Y es que este smartphone de gama media no solo tiene una pantalla ultra fluida, sino también un procesador de alto rendimiento, amplia memoria interna y cámaras de alta definición. ¿Quieres saber más? Conoce su destacada ficha técnica.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G: lista de características
Uno de los atributos más importante de un teléfono es la pantalla y en este caso tenemos un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución 1.5K, es decir 2712 x 1220 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y 3000 nits de brillo. Además, su protección anticaídas es Corning Gorilla Glass Victus 2.
¿Te gustan los videojuegos? En este caso el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G llega con un procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra diseñado en 4 nanómetros. Este chip llega acompañado de 12GB de RAM y 512GB con la capacidad de ampliar con una MicroSD.
Este es el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Foto: composición/gizmologi.id
La batería también es un apartado importante y en este Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G tenemos unos 5110 mAh con carga rápida de 45W. Es importante mencionar que el cargador si llega incluido en la caja y además este equipo llega con certificación IP68.
¿Qué cámaras tiene el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G? Pues bien, en este caso tenemos una cámara principal de 200MP con OIS, un lente gran angular de 8MP, lente macro de 2MP y selfie de 20MP. Con el lente principal podrás grabar en 4K a 30fps y con el selfie solo 1080 pixeles a 60fps.
¿Qué precio tiene el teléfono de Xiaomi? Actualmente, puedes comprar este smartphone por 1399 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 400 dólares.
