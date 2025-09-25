- Hoy:
Con este equipo Xiaomi puedes convertir tu vieja TV en una Smart TV por menos de 60 dólares
Si tienes un televisor antiguo que tiene un puerto HDMI, entonces puedes convertirlo en una Smart TV con Google TV. No necesitas gastar tanto para ver tus series y películas favoritas.
El sector de los Smart TV ha crecido demasiado en los últimos años y esto va e la mano con el incremento de las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, HBO Max, Crunchyroll, entra otras que ofrecen diferente contenido multimedia como series, películas, documentales y hasta programas en vivo.
Sin embargo, pese a que los televisores inteligentes o Smart TV han bajado sus precios, siguen siendo bastante costosos, por lo que muchos usuarios no han dado el gran salto y siguen con sus televisores analógicos o de primera generación.
Pese a ello, ¿sabías que Xiaomi ha desarrollado un pequeño aparato con el que podrás convertir tu viejo televisor en una Smart TV con Google TV? Pues aunque no lo creas, este dispositivo se llama Xiaomi TV Stick 4K y pese a que cuesta 60 dólares, te permitirá disfrutar de tus plataformas de streaming favoritos y todo en la mejor calidad.
La Xiaomi TV Stick 4K es un aparato que tiene forma de USB, pero tiene un puerto Tipo HDMI para ser insertado en tu televisor. Una vez dentro de tu equipo, te permitirá ingresar y utilizarlo para ejecutar en él todas las plataformas que gustes y además loguearte a tus cuentas favoritas.
Lo mejor de todo es que este TV Stick de Xiaomi viene con un control remoto, por lo que tendrás facilidad para ver lo que necesitas desde la comodidad de tu hogar. El precio que tiene en 2025 es de 60 dólares, es decir unos 210 soles en Perú.
