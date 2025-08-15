El único dispositivo que debes comprar para convertir tu TV antigua en un Smart TV
Comprando un solo dispositivo tecnológico hará que conviertas tu televisor en uno moderno y no tendrás que gastar mucho. Conoce de cuál se trata.
No es necesario comprar un Smart TV para disfrutar de ver las películas o series favoritas de plataformas como Netflix, HBO Max, entre otras. En la actualidad, se cuenta con un dispositivo fácil de adquirir que puede solucionar todos tus problemas.
Convierte tu TV antiguo en un Smart TV
Un televisor antiguo, que no tiene funciones inteligentes integradas, puede transformarse en un Smart TV conectando un dispositivo como el Google Chromecast. A continuación, los pasos para convertir tu televisor en un Smart TV:
- Conectar el Chromecast: inserta el Chromecast en un puerto HDMI libre del televisor. Si el Chromecast requiere alimentación, conéctalo a una toma de corriente con el cable USB incluido o a un puerto USB del televisor (si es compatible).
- Cambiar la entrada del televisor: usa el control remoto del televisor para seleccionar la entrada HDMI donde conectaste el Chromecast (por ejemplo, HDMI 1 o HDMI 2).
Configurar el Chromecast: Descarga la app Google Home en tu celular o tableta (disponible para iOS y Android). Abre la app y sigue las instrucciones para agregar un nuevo dispositivo. Conecta el Chromecast a tu red Wi-Fi.Así es el Chromecast. | Foto: Captura
Requisitos para conectar un Chromecast a un TV antiguo
El televisor debe contar con puerto HDMI y por supuesto disponer de un Google Chromecast en buen estado para que se pueda transmitir el streaming. Además, la red Wi-Fi debe ser estable para evitar la interrupción y, por último, contar con una cuenta de Google y la aplicación Google Home.
Los beneficios de conectar un Google Chromecast a un televisor que no sea un Smart TV es que podrás disfrutar de plataformas como YouTube, Prime Video, Netflix y otras, directamente desde tu TV en alta calidad. Comprar este dispositivo también resulta más económico que comprar un Smart TV nuevo.
