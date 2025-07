TOP 5 de los mejores dispositivos para convertir tu TV antigua en un potente Smart TV

El sector tecnológico no deja de avanzar cada año y el mercado de los Smart TV es un gran ejemplo de ello. Pese a que estos dispositivos están muy difundidos en todo el mundo, todavía son no pocos los que aún no han pasado a esta tecnología, pero, para solucionar este problema existen los reproductores de streaming.

A un precio infinitamente menor a un televisor de última tecnología, los reproductores de streaming ayudarán a que tu viejo televisor funcione como si fuera un Smart TV, reproduciendo apps de stream, navegar por Internet y hasta disfrutar de videojuegos que, en otras condiciones, no se podría.

¿Para qué sirven los reproductores de streaming?

Con estos dispositivos tendremos acceso directo y legal a plataformas muy reconocidas como YouTube, Netflix, Prime Video, HBO MAX, Disney+, Pluto TV, Spotify, entre otros, sin que accedas por medio de un smartphone o PC.

Los reproductores de streaming funcionan por medio de entradas HDMI, desde el dispositivo, cuyo cable debe ir conectado al respectivo puerto en tu televisor. De hecho, este es el único requisito que debe cumplir tu televisor: un puerto con esta tecnología.

¿Cuáles son los mejores reproductores de streaming en 2025?

En la actualidad, existen una serie de reproductores de streaming desde diversas marcas enfocados para diversos públicos y, pese a que en el mercado actual existe una oferta variada, lo cierto es que son 5 los más populares, al menos en Latinoamérica.

Xiaomi TV BOX S 4K

Posiblemente, el más conocido de la lista y, al mismo tiempo, el más potente del presente TOP 5, ya que tiene una gran procesamiento, amplio almacenamiento interno, así como mayor cantidad de puertos HDMI. Del mismo modo, te da la chance de conectar discos externos, teclados, así como otros accesorios. Su precio actual ronda los US $69.99 dólares.

Xiaomi TV Stick 4K

Los stick tienen forma de USB que reducen la capacidad de almacenamiento, procesamiento, pero son igual de fluidos. En el caso de Xiaomi. tiene una versión más limpia y te da lo mejor de su hermano mayor: descargar desde la PlayStore, pero también desde otras fuentes. Además es fácil de transportar debido a su pequeño tamaño. En 2025, su valor ronda los US $59.99 dólares.

Roku Express 4K

Roku tiene tres versiones, pero 4K es la mejor por su precio y lo que te ofrece: un interfaz sencillo y fácil de maniobrar, con casi nula personalización y la posibilidad de encontrar apps de forma rápida. No podrás instalar aplicaciones de otras fuentes como con los Xiaomi. Su precio está rondando los US $27.25 dólares.

Chromecast (Google TV)

El TV BOX de la propia Google es uno de los más competentes en su rubro, ya que tiene todas las licencias actualizadas, así como un diseño integrado con diversos dispositivos Android y está emparejado con el asistente de la compañía estadounidense. EN 2025, lo encuentras por un monto de US $49.99 dólares.

Fire TV Stick 4K

Amazon no se ha quedado atrás en el mercado de los reproductores de streaming y nos presenta su stick, uno de los mejor integrados, con una tienda de aplicaciones muy surtida, así como tener compatibilidad con Alexa y el ecosistema de esta empresa. Pese a ser pequeños tiene un rendimiento envidiable. Lo encuentras desde los US $49.99 dólares.