iPhone 17 vs. Xiaomi 17: ¿cuál de estos dos teléfonos me conviene comprar y cuál es más barato?

Xiaomi acaba de presentar su teléfono más potente y este compite cara a cara con el poderoso iPhone 17 de Apple. Conoce por qué deberías comprar uno de estos modelos.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 de Apple y Xiaomi 17.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 de Apple y Xiaomi 17. | Foto: composición/Daniel Robles
No hay duda que la marca china Xiaomi está dando que hablar en redes sociales, puesto que finalmente ha presentado de forma oficial el Xiaomi 17 5G, el teléfono más potente que puedes comprar si eres fan de los equipos Android. ¿Por qué? Puesto que viene con Snapdragon 8 Gen 5 y un juego de cámaras LEICA.

Por su parte, hace solo algunas semanas, la marca estadounidense Apple presentó su renovado iPhone 17, el cual ahora incluye un mejor procesador, una pantalla con ProMotion de 120Hz y un juego de cámaras de alta calidad.

Estas son las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro Max de Apple.

Si quieres comprar un nuevo teléfono o piensas renovar tu antiguo smartphone y está entre estas dos opciones, entonces has llegado al lugar correcto, puesto que aquí vamos a comparar las especificaciones que tienen el iPhone 17 y Xiaomi 17. ¿Cuál me conviene más? Aquí todos los detalles.

iPhone 17 vs. Xiaomi 17: versus de características

Para saber cuál de estos dos teléfonos es mejor, hemos elaborado un cuadro en el que podrás conocer todas y cada una de las especificaciones de los Xiaomi 17 y iPhone 17.

CaracterísticasiPhone 17Xiaomi 17
Dimensiones16,34 x 7,8 x 7,88 mm161,3 x 75,3 x 8.00 mm
Peso231 g226 gramos
Pantalla y dimensiones6,3 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp		6,4" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits
Resolución y densidad2.868 x 1.320 píxeles3.200 x 1.440 píxeles
ProcesadorApple Bionic A19Snapdragon 8 Gen 5
Memoria RAM12 GB16 GB LPDDR5X
Sistema operativoiOS 26
Apple Intelligence		HyperOS 3.0
Almacenamiento interno256 GB, 512 GB,1TB UFS 4.0
CámarasPrincipal de 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular de 12 Mpx f/2,2
Selfie: 18 megapixeles, apertura de ƒ/1.9		Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 32 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
Batería3600 mAh
49W carga rápida
Carga inalámbrica MagSafe 25W		7000 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
Precio4000 soles - 1000 dólares3500 soles o 6999 yuanes
Otros detallesFace ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Certificación IP68		WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

