- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Cusco
- Alianza Lima
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Def. Justicia vs Boca
- Atlético vs Real Madrid
- Retiro AFP
iPhone 17 vs. Xiaomi 17: ¿cuál de estos dos teléfonos me conviene comprar y cuál es más barato?
Xiaomi acaba de presentar su teléfono más potente y este compite cara a cara con el poderoso iPhone 17 de Apple. Conoce por qué deberías comprar uno de estos modelos.
No hay duda que la marca china Xiaomi está dando que hablar en redes sociales, puesto que finalmente ha presentado de forma oficial el Xiaomi 17 5G, el teléfono más potente que puedes comprar si eres fan de los equipos Android. ¿Por qué? Puesto que viene con Snapdragon 8 Gen 5 y un juego de cámaras LEICA.
Por su parte, hace solo algunas semanas, la marca estadounidense Apple presentó su renovado iPhone 17, el cual ahora incluye un mejor procesador, una pantalla con ProMotion de 120Hz y un juego de cámaras de alta calidad.
Si quieres comprar un nuevo teléfono o piensas renovar tu antiguo smartphone y está entre estas dos opciones, entonces has llegado al lugar correcto, puesto que aquí vamos a comparar las especificaciones que tienen el iPhone 17 y Xiaomi 17. ¿Cuál me conviene más? Aquí todos los detalles.
iPhone 17 vs. Xiaomi 17: versus de características
Para saber cuál de estos dos teléfonos es mejor, hemos elaborado un cuadro en el que podrás conocer todas y cada una de las especificaciones de los Xiaomi 17 y iPhone 17.
|Características
|iPhone 17
|Xiaomi 17
|Dimensiones
|16,34 x 7,8 x 7,88 mm
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|Peso
|231 g
|226 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,3 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp
|6,4" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits
|Resolución y densidad
|2.868 x 1.320 píxeles
|3.200 x 1.440 píxeles
|Procesador
|Apple Bionic A19
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|12 GB
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|iOS 26
Apple Intelligence
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256 GB, 512 GB,
|1TB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal de 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular de 12 Mpx f/2,2
Selfie: 18 megapixeles, apertura de ƒ/1.9
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 32 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
|Batería
|3600 mAh
49W carga rápida
Carga inalámbrica MagSafe 25W
|7000 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|Precio
|4000 soles - 1000 dólares
|3500 soles o 6999 yuanes
|Otros detalles
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Certificación IP68
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50