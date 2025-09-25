Apple responde sobre 'rayaduras' que denunciaron los usuarios de iPhone 17 Pro Max: "Se eliminan limpiando..."

Luego del lanzamiento oficial del iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, miles de usuarios utilizaron las redes sociales para denunciar que sus nuevos teléfonos, los cuales pueden costar más de 2000 dólare, sufrían de daños como 'arañones' y 'rayaduras' en la superficie, la cual está hecha de aluminio.

Tras estallar el escándalo, el cual se ha hecho viral y se ha denominado 'Scratchgate', la gigante estadounidense Apple decidió dar declaraciones a alguno medios locales para 'revelar' lo que realmente está pasando con sus teléfonos más emblemáticos.

PUEDES VER: VERSUS de características entre el Xiaomi 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro Max de Apple

Sobre este tema, Apple habría declarado a algunos medios digitales que esta muestra de desgaste en el iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max de color azul y iPhone Air de color negro se deberá al desgaste por el MagSafe antiguo que se utiliza en diferentes locales de la marca.

La marca estadounidense declaró a 9to5Mac y afirmó que este tipo de 'daños' se deben a muestras del 'material transferido' del soporte antiguo al iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, pero esto se puede eliminar de forma sencilla limpiando la zona 'afectada'. Además, Apple ha adelantado que está trabajando para solucionar estos incidentes con los dispositivos de las tiendas.

Serios daños se registran en iPhone 17 Pro, Pro Max y Air. Foto: X

Sobre el desgaste del bordo del nuevo módulo de cámaras rectangular de los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, Apple también ha detallado que el diseño de este módulo tiene unas características similares a los bordes de aluminio anodizado que utiliza en otros productos, como pueden ser los ordenadores Mac, y que el diseño ha sido sometido a rigurosas pruebas de la compañía.

No obstante, ha afirmado que se podrá experimentar un desgaste normal con el tiempo, incluyendo pequeñas abrasiones, debido al uso habitual del día a día.