- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Cusco
- Alianza Lima
- Atlético vs Real Madrid
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Def. Justicia vs Boca
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
¿Por qué comprar el iPhone 17 Pro, si este iPhone de TITANIO es igual de potente, resiste arañones y cuesta menos?
Miles de usuarios del nuevo iPhone 17 Pro se han quejado de la 'calidad' de los nuevos teléfonos de Apple. Es por ello que este modelo antiguo se ha vuelto la mejor alternativa.
Este año 2025, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono premium, el iPhone 17 Pro Max, un teléfono que ha sido duramente criticado en redes sociales, puesto que algunos usuarios afirman que no solo se "raya con facilidad", sino también que no tiene gran resistencia a golpes y caídas.
Es por ello que miles de usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más económicas y es por ello que el iPhone 15 Pro Max se ha convertido en la mejor alternativa, puesto que es igual de potente y su precio ha bajado demasiado.
PUEDES VER: Apple responde sobre 'rayaduras' que denunciaron los usuarios de iPhone 17 Pro Max: "Se eliminan limpiando..."
¿Por qué debería comprar el iPhone 15 Pro Max si acaba de llegar el iPhone 17 Pro Max? Uno de los factores más importantes es que este equipo está hecho de Titanio y esto lo hace mucho más resistente a rayones y arañazos. Sin embargo, su configuración también es una de las mejores por lo que aquí te explicaremos todas sus especificaciones.
Si te gustan las series y películas, debes saber que el iPhone 15 Pro Max tiene un panel Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion 120Hz y una resolución 2532 x 1170 pixeles, además de un brillo máximo de 2000 nits.
¿Qué tan potente es este iPhone 15 Pro Max? En primer lugar debes saber que este teléfono de Apple llega con el chip Bionic A17 Pro, el cual además tiene 8GB de RAM, 1TB de memoria interna y unos 4422 mAh de batería con carga de 25W por cable.
Lo mejor de este iPhone es su sistema de cámaras, la cual está compuesa de triple lente: sensor de 48MP, gran angular 12MP, teleobjetivo 12MP y selfie de 12MP. Con este teléfono podrás grabar en 4K a 60fps y tomar fotografías de alta definición.
¿Cuánto cuesta el iPhone 15 Pro Max en 2025? Por 3000 soles o 850 dólares, podrás comprar este potente teléfono de Apple, el cual te servirá para crear contenido para redes sociales.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50