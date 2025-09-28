- Hoy:
Todos quieren este Motorola SUPER HD con mucha RAM y cámaras Sony: su precio te va a encantar
Este Motorola es uno de los celulares más poderosos que encontrarás en estos días y por sobradas razones. su precio y ficha técnica son impresionantes.
Si te cuesta mucho escoger un nuevo celular, uno que tenga un buen precio, pero prestaciones de mucha calidad, entonces hoy te vamos a presentar un verdadero portento tecnológico proveniente de Motorola, que destaca por sus pantalla poderosa, rendimiento sin igual, así como una autonomía, todo ello compensado con una gran inteligencia artificial, entonces, lo que necesitas es el Motorola Edge 60 Pro.
PUEDES VER: Este Motorola con 12GB de RAM, 256GB de memoria y cámara 4K no solo es potente: cuesta menos de $200
Pantalla Super HD y procesador para jugar
El Motorola Edge 60 Pro nos asombra desde el arranque con su pantalla POLED de 6,67 pulgadas, dotado de una notable resolución Super HD junto a una tasa de refresco muy fluida de 120 hercios, compatible con contenido HDR10+, a la vez de estar dotado de un brillo máximo de 4,500 nits.
Asimismo, este celular está dotado de gran resistencia con certificación IP68/IP69 para resistir el embate del polvo, la humedad y el agua, al punto que puedes sumergirlo sin temor a averías, a la vez soportar chorros de agua caliente hasta los 80 grados.
Del mismo modo, viene con certificado militar MIL-STD-810H, protegiéndolo contra los calores en elevadas temperaturas, fríos extremos bajo cero, a la vez de fuertes presiones a altas latitudes.
En cuanto al procesador, el chip con que cuenta el Motorola Edge 60 Pro es el MediaTek Dimensity 8350 Extreme, que va fluido, sin lags ni sobrecalentamientos para aplicaciones pesadas y videojuegos con gráficos altos. Su RAM es de 12GGB con LPDDR4X, así como ROM de 512GB con descargas en uMCP.
Fotos con calidad Sony y video asombroso en 4K
La fotografía de este celular nos trae cámaras con alto detalles, su lente principal de 50 megapíxeles y estabilización óptica es un Sony Lytia 700C, ultra gran angular de 50 megapíxeles, telefoto 3X de 10 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles.
El video del Motorola Edge 60 Pro graba a un máximo de 4K a 30fps, consiguiendo buenos resultados, con mucho detalle, poco ruido, colores vibrantes, además de un buen trabajo de estabilización, destacando en la captación de audio en cada clip.
Potencia para 2 días y software con Moto AI
Por otro lado, la autonomía de este dispositivo es notable, dado que la batería de este celular es de 6,000mAh, potencia que garantiza uso continuo por dos días, a la vez de carga rápida de 80W y carga inalámbrica de 15W. Es decir, que el celular estaría listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.
No menos importante es que el Motorola Edge 60 Pro cuenta con Android 15 casi puro como sistema operativo y potenciado con Moto AI que mejora enormemente la experiencia del usuario, además de contar con 3 años de actualizaciones para el software, así como 4 años para los parches de seguridad.
Vale la pena comprar el Motorola Edge 60 Pro
Si te ha convencido el Motorola Edge 60 Pro para comprarlo este 2025, entonces este es su precio en 2025:
- Perú: desde los 2,499 soles.
- México: desde los 8,799 pesos.
- Colombia: desde los 2,498.845 pesos.
- España: desde los 426 euros (Amazon).
