Este Motorola de MADERA es superior al iPhone 17 en 3 cosas: pantalla de 144Hz, 16GB RAM y carga en 15 minutos

Apple ha impactado al mundo de la tecnología al estrenar el iPhone 17, pero si te parecen muy caros, Motorola cuenta con una opción igual de potente, a la vez de bastante accesible: se trata del Motorola Edge 50 Ultra, un smartphone de gran prestación, diseño con mucho estilo, así como prestaciones de alta calidad.

Pantalla insuperable

Con un peso de 197 gramos, el Motorola Edge 50 Ultra se presenta al mundo con su gran pantalla POLED LTPS, contando con una notable resolución de 2,712 x 1,220 píxeles, a la vez de 446 de densidad de píxeles por pulgada (o ppp), mientras que su tasa de refresco es de 144 hercios, una de las más fluidas en la actualidad, siendo compatible con contenido en HDR10+, brillo máximo de 2,500 nits y resistencia acuática con certificación IP68.

El procesador con que cuenta este Motorola es el Snapdragon 8s Gen 3, el cual pese a estar un peldaño detrás del 8 Gen 3 o el 8 Elite, igual va de maravilla con aplicaciones pesadas, teniendo muchos abiertas al mismo tiempo, como para videojuegos demandantes a nivel gráfico. Del mismo modo, su RAM es de 16GB con LPDDR5X, en tanto que su memoria interna o ROM está en los 512GB y 1TB con tecnología UFS 4.0 para descargas rápidas.

Batería que carga en 15 minutos

Otro de los puntos altísimos presentes en el Motorola Edge 50 Ultra es la autonomía, si bien su batería de 4,500mAh parece poco, lo cierto es que está tremendamente bien compensado con su carga rápida de 125W para estar listo al 100 por ciento entre los 15 a 20 minutos. Asimismo, incluye carga rápida inalámbrica de 50W y carga rápida inalámbrica reversible de 10W.

Fotos sorprendes y videos estables

La fotografía no se queda atrás en este celular de Motorola, pues como un gama alta está en la obligación de permitirnos sacar instantáneas más que decentes. En el caso de este dispositivo nos topamos con 3 sensores traseros, donde el principal es de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 50 megapíxeles, telefoto 3X de 64 megapíxeles, en tanto que la frontal es de 50 megapíxeles con autofocus incluido.

En cuanto a la grabación de video, este llega a una resolución máxima de 4K a 60fps, destacando por su notable trabajo en la estabilización, además de un gran enfoque automático. Los resultados son fluidos, además de estar disponible el HDR10+.

El Motorola Edge 50 Ultra fue lanzado en 2024 con Android 14 como sistema operativo, el cual está soportado con una política de actualizaciones de 5 años para el software como para los parches de seguridad.

Cuánto cuesta el Motorola Edge 50 Ultra en 2025

Si te convence el Motorola Edge 50 Ultra y deseas adquirirlo este 2025, entonces en estos países cuentan con los siguientes precios: