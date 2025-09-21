0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1

5 celulares Motorola de gama media con buen precio para comprar este 2025

Motorola se ha especializado en la gama media en todos sus rangos, pero estos son los mejore calidad-precio. Cualquiera que elijas será una gran compra.

Joel Dávila
La gama media de Motorola se ha renovado a lo grande este 2025.
La gama media de Motorola se ha renovado a lo grande este 2025.
Motorola se ha caracterizado en los años más recientes por ser un fabricante dedicado a lanzar equipos que alcancen el balance ideal entre calidad y precio, sobre todo en la gama media, segmento que se ha vuelto la especialidad de los estadounidenses.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer 5 celulares de Motorola que cumplan con ciertos requisitos indispensables: que sean de gama media, con precios muy accesibles, pero al mismo tiempo con fichas técnicas atractivas para el público masivo.

Estos celulares destacan por su diseño, ficha técnica y precio competitivo.

Motorola Edge 60 fusion

  • Pantalla: POLED curva de 6,5 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, 446 ppp, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 4,500 nits, protección Gorilla Glass 7i.
  • Procesador/memoria: MediaTek Dimensity 7300, RAM de 8GB, ROM de 256GB.
  • Cámara: principal de 50 MP con OIS,  gran angular de 12 MP, frontal de 32MP.
  • Batería: 5,200mAh, carga rápida de 68W.
  • Software: Android 15 con Moto AI.
  • Resistencia: resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.

Motorola Edge 50 

  • Pantalla: POLED curva de 6,7 pulgadas, de resolución 1,5K de 1,220 x 2,712 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 1,600 nits, protección Gorilla Glass 5.
  • Procesador/memoria: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, RAM de 12GB, ROM de 512GB.
  • Cámara: principal de 50MP con OIS, ultra gran angular/macro de 13MP, teleobjetivo 3X de 10MP, frontal de 32MP.
  • Batería: 5,000mAh, carga rápida de 68W, carga inalámbrica de 15W.
  • Software: Android 14.
  • Resistencia: resistencia acuática IP68, certificado militar MIL-STD-810H.

Motorola Edge 40 Neo

  • Pantalla: AMOLED curvo de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,400 x 1,080 píxeles, 402 ppp, tasa de refresco de 144 hercios, HDR10+, brillo máximo de 1,300 nits.
  • Procesador/memoria: MediaTek Dimensity 7030, RAM de 12GB, ROM de 256GB.
  • Cámara: principal de 50MP con OIS, gran angular de 13MP, frontal de 13MP.
  • Batería: 5,000mAh, carga rápida de 68W.
  • Software: Android 13.
  • Resistencia: resistencia acuática IP68.

Motorola G85

  • Pantalla: POLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 1,600 nits, Corning Gorilla Glass 5.
  • Procesador/memoria: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, RAM de 12GB, ROM de 256GB.
  • Cámara: principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, frontal de 32MP.
  • Batería: 5,000mAh, carga rápida de 30W.
  • Software: Android 14.
  • Resistencia: resistencia acuática IP52.

Motorola G75

  • Pantalla: IPS LCD de 6,78 pulgadas, resolución FullHD+, brillo máximo de 1,000 nits, tasa de refresco de 120 hercios.
  • Procesador/memoria: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, RAM de 8GB, ROM de 256GB.
  • Cámara: principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, frontal de 16MP.
  • Batería: 5,000mAh, carga rápida de 30W, carga inalámbrica de 15W.
  • Software: Android 14.
  • Resistencia: resistencia acuática IP68, certificado militar MIL-STD-810H.
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

