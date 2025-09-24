El Motorola PRO más buscado de 2025 con pantalla de 144Hz, procesador Snapdragon, carga rápida y precio de 540 dólares

El Motorola Edge 50 Pro es un celular que podríamos catalogar en la gama media premium y razones hay de sobra en ello, ya que no solo te atrapa desde el primer vistazo gracias a su diseño con colores lindos, también por sus características, pero, además, con precio cada vez a la baja, que lo hace una compra inteligente para este 2025.

Características del Motorola Edge 50 Pro

Comencemos con el panel del Motorola Edge 50 Pro, pues viene con una pantalla POLED de 6,7 pulgadas, a la vez de una tasa de refresco de 144 hercios (Hz) que nos dará mucha fluidez, a la vez de ser compatible con contenido HDR10+ y unos 2,000 nits de brillo máximo, a la vez de resistencia al agua con certificación IP68.

Sobre el procesador, este Motorola nos trae el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 que lo hace bien con muchas aplicaciones abiertas, videojuegos pesados, así como RAM de 8GB, 12GB, a la vez de memoria interna de 256GB y 512GB con almacenamiento UFS 2.2.

Uno de los mayores atractivos del Motorola Edge 50 Pro es su autonomía, ya que nos trae una batería 4,500mAh que sabe a poco, pero que está compensado con su brutal carga rápida de 125W, carga rápida inalámbrica de 50W y carga rápida inalámbrica reversible de10W. Es decir que el dispositivo estará listo al 100 por ciento en unos 15 minutos promedio.

Su fotografía no te va a decepcionar, dado que viene con cámara principal de 50 megapíxeles, telefoto 3X de 10 megapíxeles, ultra gran angular de 13 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles.

El video no es su mejor apartado pues, pese a traernos resolución máxima de 4K a 30fps, pero con cierta falta de nitidez y sobreexposición.

El sistema operativo con que cuenta el Motorola Edge 50 Pro es Android 14, el cual cuenta con 3 años para actualizaciones de software, así como 4 años para dar soporte a los parches de seguridad.

Precio del Motorola Edge 50 Pro en 2025

Si te ha gustado el Motorola Edge 50 Pro, entonces toma nota porque estos son sus precios en la actualidad: