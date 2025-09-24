Xiaomi 15T y 15T Pro son OFICIALES: baterías grandes, cámaras que enamoran y precios muy atractivos

La espera terminó y finalmente, son oficiales los nuevos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, dos celulares que continúan lo bueno que se hizo en la generación pasada, pero dando un salto tecnológico no menor que los mantiene en una posición de liderazgo en lo que se conoce en el medio como "gama alta económica".

Novedades del Xiaomi 15T Pro

Comencemos con el Xiaomi 15T Pro, la joya de esta familia, pues nos abra las puertas con una pantalla OLED de 6,83 pulgadas, hablamos de un panel grande, el mismo que cuenta con resolución de 1,280 x 2.772 píxeles, además de una brillo de 3,.200 nits, lo que representa una baja de los 4,000 nits del 14T Pro.

Del mismo modo, es compatible HDR10+ y Dolby Vision, así como audio potenciado con Dolby Atmos, mientras que su tasa de refresco mantiene los 144 hercios .

Su diseño es otro punto a favor respecto a la generación pasada, ya que el de este año es más delgado gracias a su marco de aleación de aluminio 6M13 de 7,96 mm, pero pese a esto, pesa lo mismo, es decir, 210 gramos.

Su procesador es el MediaTek Dimensity 9400+, el cual te dará rendimiento muy estable y sin sobrecalentamientos al momento de utilizar apps demandantes ni juega con gráficos altos. Eso sí, su RAM es de 12GB con LPRDDR5X y ROM en tres versiones: 256GB/512GB/1TB con tecnología UFS 4.1.

En cuanto a la fotografía, nos topamos con un lente principal Light Fusion de 50MP, un teleobjetivo de 50MP largo de 5x/115 mm con apertura f/3.0 y estabilización óptica, el ultra gran angular es de 12MP e 120° 15mm, mientras que la selfie de 32MP tiene un lente de 90° 21mm.

Respecto al video, todas las cámaras pueden grabar a 4K a 30fps en HDR10+, mientras que la principal cuenta con un máximo de 8K a 30fps, así como 4K a 120fps, mientras que el modo Log de 10bits sólo está disponible en 4K a 60fps

Novedades del Xiaomi 15T

El Xiaomi 15T, un peldaño atrás de su hermano mayor, pero delante de su antecesor, el Xiaomi 14T, pues cuenta con pantalla OLED de 6,83 pulgadas, también compatible con Dolby Vision, HDR10+, así como tasa de refresco de 120 hercios y altavoces potenciados con Dolby Atmos.

Su procesador para esta ocasión es el MediaTek DImensity 8400-Ultra, con sistema de refrigeración 3D IceLoop, con 12GB de RAM LPDDR5X, mientras que su almacenamiento es 256GB y 512GB con UFS 4.1.

Sus cámaras muestran mejorar con la principal de 50MP con Light Fusion 800, un sensor de 1/1,55° con estabilización óptica, un teleobjetivo de 50MP con apertura 2x/46, así el ultra gran angular de 12MP y la selfie de 32MP.

Sobre el video, el Xiaomi 15T puede grabar en formato Log hasta los 4K a 60fps, mientras que con HDR10+ en 4K a 30fps. SUs lentes con Leica Summilux.

Características compartidas del Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro

La primera característica compartida entre ambos celulares es la batería, la cual está en los 5,500mAh, pero con la diferencia de que el 15T Pro tiene carga rápida de 90W e inalámbrica de 50W, mientras que el 15T solo con 67W.

Por otro lado, el 15T y 15T Pro van con certificación IP68, es decir, que son impermeables al polvo, la humedad y el agua, al punto que puedes sumergirlo hasta uno 3 metros en agua dulce sin temor a problemas. También tiene la misma protección anticaídas con el Corning Gorilla Glass 7i.

Precios del Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro

Ambos modelos van a variar de precio dependiendo la versión. Toma nota: