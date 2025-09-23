- Hoy:
Este Xiaomi Redmi lo hace todo bien y está barato: fotos de 200MP, carga en 20 minutos y procesador Ultra
Este celular se ha convertido en el preferido de miles de usuarios que lo buscan por sus especificaciones de altísima calidad, además, su precio es atractivo.
Xiaomi cuenta con un amplio catálogo de dispositivos móviles que alcanza a diversos públicos, siendo un especialista de la gama media, sitial en el que brilla con luz particular el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, un poderoso smartphone que lo hace todo bien y hoy lo vas a conocer.
Características del Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
El Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus cuenta con pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, junto con una amplísima resolución de 2,712 x 1,220 píxeles, a la vez de tasa de refresco de 120 hercios, con brillo máximo de 1,800 nits, protección anticaídas con Corning Gorilla Glass Victus y resistencia al agua con certificación IP68.
El MediaTek Dimensity 7200 Ultra es su procesador, un chip más que competente para jugar videojuegos exigentes a nivel gráfico como la multitarea, así también RAM de 12GB con LPDDR5X y memoria interna de 512GB con tecnología UFS 3.1 para las descargas.
La fotografía no lo hace mal, pues cuenta con lente principal de 200 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles, así como frontal de 16 megapíxeles. Su grabación de video con resolución máxima de 4K a 30fps con buena en detalles, tanto en condiciones de poca luz o con el zoom.
En cuanto a la autonomía, el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus destaca por su batería de 5,000mAh, suficiente para utilizarlo por casi un día entero, a la vez de una poderosa carga rápida de 120W para que el terminal esté listo al 100 por ciento en unos 20 minutos.
Sobre su sistema operativo, este celular integra el MIUI 13 basado en Android 14 que, a su vez, incluye 3 años de actualizaciones para dar soporte al software, en tanto que para los parches de seguridad son 4 años.
Precio del Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus en 2025
Si te quieres hacer con cualquiera de las versiones del Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, entonces estos son sus precios en estos países:
- Perú: desde los 1,165 soles.
- México: desde los 5,707 pesos.
- Colombia: desde los 1,350.819 pesos.
- España: desde los 266 euros.
