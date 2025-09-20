Cuesta solo 130 dólares, pero tiene batería de 6000mAh para DOS DÍAS, pantalla enorme de 120Hz y diseño elegante

Si bien Xiaomi ha impresionado este año con la familia Redmi Note 14 y el Xiaomi 15, la marca china también ha pensado en el segmento de entrada, para los cuales ha lanzado hace solo unas cuantas semanas el Xiaomi Redmi 15C, un celular con precio muy accesible, pero que, pese a ello, nos entrega un gran funcionamiento, destacando por su bello diseño, batería bastante y pantalla super fluida.

Características del Xiaomi Redmi 15C

Lo primero que nos llamó la atención fue el tamaño de su pantalla, hablamos de un panel IPS LCD de 6,9 (igual que el iPhone 17 Pro Max), el mismo que cuenta con resolución HD de 1,600 x 720 píxeles, así como brillo máximo de 810 nits. a la vez de una fluidez inusual en este rango de precio con sus 120 hercios de tasa de refresco.

Sin duda alguna, el punto de venta más fuerte de este celular es su autonomía, dado que nos topamos con una batería que está en los 6,000mAh, por lo que tenemos casi asegurado su uso prolongado por 2 días. Eso sí, solo dispondremos de carga rápida de 33W.

En cuanto al rendimiento del Xiaomi Redmi 15C, nos topamos con un procesador MediaTek Dimensity Helio G81-Ultra, en tanto que su RAM lo encontramos en tres versiones: de 4GB, de 6GB y 8GB, pero puedes ampliarlo hasta los 16GB con extensión de memoria. Su ROM cuenta con 128GB y 256GB.

Como es de esperarse en un terminal de este precio, la fotografía no es su fuerte, por lo que nos servirá para sacar tomas ocasionales y rutinarias. En la parte trasera tiene un lente principal de 50 megapíxeles, además de un sensor auxiliar, su frontal cuenta con 8 megapíxeles, pudiendo grabar video hasta los 1080p a 30fps.

El sistema operativo del Xiaomi Redmi 15C es HyperOS 2 basado en Android 15, con dos años de actualizaciones de software y parches de seguridad. Ten en cuenta que no tiene habilitadas funciones de inteligencia artificial.

En cuanto a la resistencia, viene con certificación IP64 para soportar el ingreso del polvo, la humedad y salpicaduras de agua. Del mismo modo, tiene protección anticaídas gracias a Corning Gorilla Glass 3.

Precio del Xiaomi Redmi 15C

Si quieres un celular barato, pero muy rendidor para el día a día, entonces el Xiaomi Redmi 15C es una opción más que ideal. Checa sus precios: