- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Juan Pablo II vs Cristal
- Alianza Lima vs Com. Unidos
- Universitario
- Barcelona vs Getafe
- Perú vs Chile
- Inter vs Gremio
- Boca vs Central Córdoba
- Arsenal vs Man. City
- Retiro AFP
El POCO X7 Pro no solo es el mejor gama media para jugar, también tiene potente procesador: su precio te va a encantar
La familia POCO de Xiaomi se ha superado el 2025 con este poderoso celular todoterreno. Tiene precio atractivo, pero su ficha técnica te hará alucinar.
Además de para ver las redes sociales, tomar fotos y ver películas en streaming, muchos quieren celulares para disfrutar videojuegos. Por lo general, solemos pensar que un smartphone gamer nos costará un ojo de la cara y, aunque esto suele ser cierto, la realidad es que no tienes por qué endeudarte para tener uno.
El Xiaomi POCO X7 Pro es una prueba de lo anterior, dado que por un precio muy accesible te harás con un móvil ideal para jugar, principalmente por su potente procesador, pantalla de alta calidad y batería para horas prolongadas de uso
Pantalla, procesador y batería
El POCO X7 Pro se abre paso con su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, junto con una buena resolución 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, compatible con Dolby Vision, audio potenciado con Dolby Atmos, brillo máximo insuperable de 3,200 nits, resistencia a caídas con Corning Gorilla Glass 7i y soporta el agua gracias a su certificación IP68.
Su chip tiene mucho músculo gracias al MediaTek Dimensity 8400 Ultra, el cual te dará una experiencia potente con la multitarea, apps pesadas, así como disfrutar sin sobrecalentamientos ni lags videojuegos con gráficos altos. Del mismo modo, su RAM es de 8GB y 12GB, en tanto que su ROM es de 256GB y 512GB.
La autonomía del POCO X7 Pro nos ha dejado con la boca abierta, dado que su enorme batería cuenta con una potencia abismal de 6,000mAh, suficiente para usarlo sin pausas por dos días. Eso sí, tienes más, una carga rápida de 90W, es decir, que estará cargado en unos 45 minutos.
Foto y video
Es verdad que, históricamente, esta familia de Xiaomi no ha sobresalido por sus sensores fotográficos, pero este 2025 han dado un salto de calidad y el POCO X7 Pro no se queda atrás.
Pese a tener solo dos cámaras traseras, nos topamos con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 8 megapíxeles y 20 megapíxeles como cámara frontal.
El video del POCO X7 Pro nos ha sorprendido dado que llega a grabar en unos 4K a 60fps y, para mayor sorpresa, nos dará resultados con colores aceptables, buen trabajo en la estabilización, así como muchos detalles en cada clip. Esto en la principal, en el ultra gran angular y selfie lo hace solo a 1080p.
Sistema operativo
En este apartado, el POCO X7 Pro cuenta con HyperOS basado en Android 15, el cual viene con 3 años para actualizaciones de software y 4 años para dar soporte a los parches de seguridad.
Precio del POCO X7 Pro
Ahora que ya conocemos las bondades del POCO X7 Pro, nos toca saber sus precios, los cuales son:
- México: desde los 5,189 pesos.
- Perú: desde los 1,274 soles.
- Colombia: desde los 1,284.324 pesos.
- España: desde los 299 euros (Xiaomi Store),
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50