Quedan 3 días para la llegada de los Xiaomi 17, Pro y Pro Max: características completas y precios estimados

Xiaomi está decidida a opacar el lanzamiento del iPhone 17 ocurrido el pasado 9 de septiembre ¿Por qué? pues en tan solo un par de días la marca china presentará al mundo entero sus nuevos tope de gama: el Xiaomi 17, el Xiaomi 17 Pro y el esperado Xiaomi 17 Pro Max.

Por ello, hay mucha expectativa sobre las características de estos nuevos smartphones del gigante asiático, su fecha de lanzamiento confirmada, a la vez de los precios con los que saldrán al mercado de teléfonos móviles.

Xiaomi 17: fecha de lanzamiento confirmada

Tan solo después del lanzamiento de los nuevos Xiaomi 15T y 15T Pro, el fabricante chino presentará al mundo este jueves 25 de septiembre el Xiaomi 17 Series, los cuales estarán conformados por 3 smartphones: el Xiaomi 17, el Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max.

El estreno, tal y como confirmó Lei Jun, fundador de Xiaomi, se llevará a cabo en China, por lo que es importante calcular la hora en que se realizará el evento. Por ejemplo: en España se llevará a cabo en España desde las 13:00 horas.

Es decir, que en Perú, Ecuador y Colombia desde las 6:00 horas; en Bolivia y Venezuela desde las 7:00 horas; en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay desde las 8:00 horas; en México (CDMX) desde las 5:00 horas.

Modelos de los Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max.

Qué novedades traerán los Xiaomi 17

Lo más llamativo de este lanzamiento serán las nuevas formas en que los usuarios van a interactuar con los Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, principalmente con su pantalla trasera, la cual contará con su propio módulo para las cámaras.

Otro de los apartados más esperados es el nuevo procesador de estreno, se trata del Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, siendo estos dispositivos los primeros que los poseerán los que, de acuerdo a diversos test, superan y con creces a los nuevos chips de los iPhone 17.

En cuanto a las cámaras, no tenemos grandes detalles, salvo que la certeza de que mantendrán la colaboración con LEICA, pero cuyos lentes tendrán mucha mejor resolución que, por ejemplo, los Xiaomi 15 que ya eran muy buenos.

Sobre el Xiaomi 17 Pro Max, se cree que su pantalla será el AMOLED LTPO con tasa de refresco de 120 hercios, además de una batería enorme de 7,500mAh. En este dispositivo como en el 17 Pro, se estrenarán colores como el morado y verde.

Precios del Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max

Pese a que no hay un montón confirmado, se especula que el Xiaomi 17 podría salir al mercado costando unos 700 a 750 euros, el Xiaomi 17 Pro en poco más de 900 euros, en tanto que el Xiaomi 17 Pro Max superaría los 1,000 euros.