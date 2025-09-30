- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Kairat vs Real Madrid
- Cusco vs Garcilaso
- Chelsea vs Benfica
- Atlético vs Frankfurt
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Este Motorola es mejor de lo que crees: precio, grandes características y muchas actualizaciones
Este gama media ha sorprendido a todos con sus especs y vida útil por muchos años. Su precio también es uno de los más competitivos en la actualidad.
Si bien muchos reclaman a Motorola que dote a sus dispositivos de más años de actualizaciones, lo cierto es que los estadounidenses hicieron un gran trabajo en este como otros apartados con el Motorola G75, el cual destaca del resto por su gran funcionamiento a un costo muy accesible.
PUEDES VER: Comprar este Motorola será la mejor decisión del año: buen procesador, pantalla TOP y precio bajo
Características del Motorola G75
El Motorola G75 viene con pantalla IPS LCD de 6,78 pulgadas, a la vez de resolución FullHD+, brillo máximo de 1,000 nits, tasa de refresco de 120Hz para tener fluidez al momento de disfrutar contenido y audio potenciado con Dolby Atmos.
Asimismo, nos topamos con resistencia con certificación IP68 por lo que es impermeable al polvo, la humedad, y al agua, por lo que si lo sumerges no se malogrará. Del mismo modo, tiene certificado militar MIL-STD-810H, para resistir fríos bajo cero, calores extremos y presiones altas a elevadas latitudes.
A nivel de procesador, este dispositivo lo hace muy bien, dado que incluye el chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, el cual va de maravilla con videojuegos exigentes, así como para la multitarea. También cuenta con RAM de 8GB con LPDDRX, así como 256GB de memoria interna, la misma que puedes expandir con tarjetas microSD.
El Motorola G75 nos trae batería de 5,000mAh para utilizarlo por casi todo el día entero, además de carga rápida 30W (una hora de carga en unos 60 minutos, aproximadamente), así como 15W con carga inalámbrica.
Por su parte, contamos con doble cámara en la parte trasera, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 megapíxeles y frontal de 16 megapíxeles.
Del mismo modo, su sistema operativo es Android 14, el mismo que posee una política de actualizaciones de 6 años para dar soporte al software, sino también para los parches de seguridad.
Precio del Motorola G75 en 2025
Si quieres llevarte a casa este celular, entonces con estos precios lo puedes adquirir en 2025.
- Perú: desde los 836 soles.
- México: desde los 3,357 pesos.
- Colombia: desde los 772,954 pesos.
- España: desde los 221 euros (Amazon).
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50