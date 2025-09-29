Olvídate del Xiaomi 15T Pro | Este Motorola cuero cuenta con 512 GB, chip Snapdragon, pantalla 144 Hz y carga en 20 minutos

Xiaomi acaba de sorprender al mundo con la llegada de su nuevo teléfono de gama alta, el Xiaomi 15T Pro, un equipo con procesador MediaTek Dimensity 9400, 16GB de RAM, 1TB de memoria y cámaras LEICA. Sin duda este equipo es potente, pero también tiene un precio que supera los 800 dólares.

Es por ello que los usuarios están buscando alternativas igual de potentes, pero más baratas, y es por ello que el Motorola Edge 50 Fusion se ha convertido en la mejor alternativa, ya que tiene una configuración impresionante y su precio en 2025 no supera los 220 dólares.

¿Por qué debería comprar el Motorola Edge 50 Fusion? Para responde esta pregunta vamos a revelarte todas las especificaciones técnica que tiene este smartphone de gama media, el cual tiene un diseño de cuero, color Pantone, entre otras especificaciones.

Para empezar este análisis, debes saber que la pantalla OLED del Motorola Edge 50 Fusion es una de las más fluidas, puesto que tiene 144Hz de tasa de refresco, además de una resolución FullHD+, además de 1600 nits de brillo.

¿Qué tan potente es este Motorola? No es GAMER, pero tiene un procesador Snapdragon 7s Gen 2, 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5000 mAh con carga de 68W. Sin duda una buena alternativa para jugar en rendimiento intermedio.

Y si hablamos de cámaras, el Motorola Edge 50 Fusion sorprende con su sensor de 50MP, lente gran angular de 13MP y selfie de 32MP. No podrás grabar en 4K pero sí te ofrece fotografías de alta calidad, incluso en ambientes con poca luz.

Finalmente, el precio del Motorola Edge 50 Fusion actualmente es de 800 soles o 220 dólares. Es la mejor alternativa barata que puedes conseguir este año. ¿Qué esperas para comprarlo?