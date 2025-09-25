0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U de Chile HOY por Copa Sudamericana
EN VIVO
Barcelona vs Oviedo por LaLiga

Si creías que el teléfono PERFECTO no existe, no conoces este Motorola con chip Snapdragon y 512GB: todo por $200

El Motorola Edge 50 Fusion es un teléfono con las 3B de bueno, bonito y barato. Está diseñado para cumplir con los usuarios más exigentes y su precio es bajo.

Daniel Robles
El Motorola Edge 50 Fusion 5G es uno de los gama media más completos que existe y su precio ha bajado demasiado.
El Motorola Edge 50 Fusion 5G es uno de los gama media más completos que existe y su precio ha bajado demasiado. | Foto: composición/xatakamovil.com
COMPARTIR

Los teléfonos de Motorola se están ganando un importante reconocimiento en el mercado de los smartphones, puesto que no solo sobresalen por su gran calidad, sino también por sus precios reducidos. En 2024, la marca con capitales chinos presentó uno de sus mejores modelos de gama media y este se ha vuelto el más buscado este año.

Y es que el nuevo Motorola Edge 50 Fusion es considerado como el mejor gama media que puedes comprar hoy en día, puesto que tiene resistencia al agua, gracias a la certificación IP68, además de un potente procesador, diseño de cuero vegano y 512GB. ¿Quieres saber más? Aquí todos los detalles de este poderoso Android.

Conoce las características, fecha de lanzamiento y precio del nuevo Xiaomi 15T Pro, el gama alta chino que compite con el iPhone 17 Pro de Apple.

PUEDES VER: ¿Por qué pagar $ 2000 por el iPhone 17 Pro si este Xiaomi es MEJOR y tiene procesador TOP, 1TB de memoria y cámara 4K?

Motorola Edge 50 Fusion 5G: ficha técnica detallada

Si hablamos del Motorola Edge 50 Fusion, tenemos que mencionar que este equipo, pese a ser de gama media, tiene una buena configuración. Por ejemplo, su pantalla es de tipo OLED con 6.7 pulgadas y 144Hz de tasa de refresco, además de un brillo máximo de 1600 nits.

¿Qué procesado tiene el Motorola Edge 50 Fusion 5G? En este caso tenemos un chip Snapdragon 7s Gen2, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 5000 mAh con carga de 68W por cable.

Motorola Edge 50 Fusion 5G

El Motorola Edge 50 Fusion 5G es uno de los mejores Android. Foto: Motorola

¿Qué tan buenas son sus cámaras? En este caso tenemos un lente principal de 50MP, un gran angular de 13MP y selfie de 32MP. Si bien no resalta demasiado en este apartado, te dará fotografías selfies de alta calidad y unos videos en 4K a 30fps.

¿Qué precio tiene actualmente el Motorola Edge 50 Fusion 5G? Por solo 689 soles o 200 dólares podrás tener este nuevo smartphone, el cual supera las expectativas y cuesta menos que otros equipos de la misma gama.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Cuál es el precio del Xiaomi 17 Pro Max y características principales

  2. Cuándo sale a la venta el nuevo Xiaomi 17 Pro Max

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano