Si creías que el teléfono PERFECTO no existe, no conoces este Motorola con chip Snapdragon y 512GB: todo por $200

Los teléfonos de Motorola se están ganando un importante reconocimiento en el mercado de los smartphones, puesto que no solo sobresalen por su gran calidad, sino también por sus precios reducidos. En 2024, la marca con capitales chinos presentó uno de sus mejores modelos de gama media y este se ha vuelto el más buscado este año.

Y es que el nuevo Motorola Edge 50 Fusion es considerado como el mejor gama media que puedes comprar hoy en día, puesto que tiene resistencia al agua, gracias a la certificación IP68, además de un potente procesador, diseño de cuero vegano y 512GB. ¿Quieres saber más? Aquí todos los detalles de este poderoso Android.

Motorola Edge 50 Fusion 5G: ficha técnica detallada

Si hablamos del Motorola Edge 50 Fusion, tenemos que mencionar que este equipo, pese a ser de gama media, tiene una buena configuración. Por ejemplo, su pantalla es de tipo OLED con 6.7 pulgadas y 144Hz de tasa de refresco, además de un brillo máximo de 1600 nits.

¿Qué procesado tiene el Motorola Edge 50 Fusion 5G? En este caso tenemos un chip Snapdragon 7s Gen2, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 5000 mAh con carga de 68W por cable.

El Motorola Edge 50 Fusion 5G es uno de los mejores Android. Foto: Motorola

¿Qué tan buenas son sus cámaras? En este caso tenemos un lente principal de 50MP, un gran angular de 13MP y selfie de 32MP. Si bien no resalta demasiado en este apartado, te dará fotografías selfies de alta calidad y unos videos en 4K a 30fps.

¿Qué precio tiene actualmente el Motorola Edge 50 Fusion 5G? Por solo 689 soles o 200 dólares podrás tener este nuevo smartphone, el cual supera las expectativas y cuesta menos que otros equipos de la misma gama.