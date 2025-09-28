0
EN VIVO
Racing vs Independiente por el Clausura Argentino
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado

Xiaomi 17 Pro vs. iPhone 17 Pro: ¿Cuál de estos dos teléfonos PRO es más potente y cuesta menos?

Xiaomi le está ganando terreno a Apple con su nuevo Mi 17 Pro. ¿Quieres saber si este Android supera al poderoso iPhone 17 Pro Max? Este VERSUS te ayudará a saber la verdad.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro y iPhone 17 Pro de Apple.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro y iPhone 17 Pro de Apple. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Xiaomi se ha posicionado como una de las marcas de tecnología más importantes del mundo, luego de presentar su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un equipo con el procesador más avanzado: el Snapdragon 8 Gen 5 y un juego de cámaras LEICA de alta calidad.

¿Podrá el Xiaomi 17 Pro superar al iPhone 17 Pro de este 2025? Es importante resaltar que este teléfono de Apple tiene triple cámara de 48MP, una mejor batería, un aumento de carga rápida y una pantalla muy fluida. Todo esto lo vuelve uno de los mejores equipos que ha diseñado la marca estadounidense.

Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 de Apple y Xiaomi 17.

PUEDES VER: iPhone 17 vs. Xiaomi 17: ¿cuál de estos dos teléfonos me conviene comprar y cuál es más barato?

¿Cuál de estos dos teléfonos PRO es mejor o te conviene comprar en 2025? En esta nota te vamos a revelar todas las especificaciones de ambos equipos. Esto será clave para ti, puesto que podrás comparar sus características y definir cuál será tu mejor compra.

Xiaomi 17 Pro vs. iPhone 17 Pro: versus extremo

Pantalla, procesador, batería, sistema operativo, memoria interna, RAM y precio. Estos son algunos de los detalles más importantes que debes tener en cuenta para diferenciar al iPhone 17 Pro y Xiaomi 17 Pro, dos teléfonos potentes pero con diferencias muy marcadas.

CaracterísticasiPhone 17 ProXiaomi 17 Pro
Dimensiones 15 x 7,19 x 7,88 cm 161,3 x 75,3 x 8.00 mm
Peso204 g226 gramos
Pantalla y dimensiones6,3 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp		6,3" AMOLED WQHD+
120 Hz
Hasta 3500 nits

Super Sunlight de 2.7" de bajo consumo
AMOLED
Hasta 120 Hz F
1 nit a 3500 nits
Resolución y densidad 2.622 x 1.206 píxeles 2656 x 1220 píxeles
904 x 572 pixeles
ProcesadorApple Bionic A19 ProSnapdragon 8 Gen 5
Memoria RAM12 GB16 GB LPDDR5X
Sistema operativoiOS 26
Apple Intelligence		HyperOS 3.0
Almacenamiento interno256 GB, 512 GB y 1 TB512GB UFS 4.0
CámarasPrincipal de 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular de 48 Mpx f/2,2
Teleobjetivo 4x óptico de 48 Mpx, sensor estabilizado y lentes tetraprisma
Selfie: 18 megapixeles, apertura de ƒ/1.9		Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería4600 mAh
49W carga rápida
Carga inalámbrica MagSafe 25W		7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
Precio5000 soles - 1500 dólares2400 soles o 4999 yuanes
Otros detallesFace ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Certificación IP68		WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Xiaomi 17 Pro Max: ¿cuándo llega a Perú y cuál será su precio?

  2. ¿Por qué el Xiaomi 17 Pro Max es mejor teléfono que el iPhone 17 Pro Max?

  3. Cuánto cuesta el Xiaomi 17 en dólares y cuáles son sus características

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano