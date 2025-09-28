- Hoy:
Xiaomi 17 Pro vs. iPhone 17 Pro: ¿Cuál de estos dos teléfonos PRO es más potente y cuesta menos?
Xiaomi le está ganando terreno a Apple con su nuevo Mi 17 Pro. ¿Quieres saber si este Android supera al poderoso iPhone 17 Pro Max? Este VERSUS te ayudará a saber la verdad.
Xiaomi se ha posicionado como una de las marcas de tecnología más importantes del mundo, luego de presentar su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un equipo con el procesador más avanzado: el Snapdragon 8 Gen 5 y un juego de cámaras LEICA de alta calidad.
¿Podrá el Xiaomi 17 Pro superar al iPhone 17 Pro de este 2025? Es importante resaltar que este teléfono de Apple tiene triple cámara de 48MP, una mejor batería, un aumento de carga rápida y una pantalla muy fluida. Todo esto lo vuelve uno de los mejores equipos que ha diseñado la marca estadounidense.
PUEDES VER: iPhone 17 vs. Xiaomi 17: ¿cuál de estos dos teléfonos me conviene comprar y cuál es más barato?
¿Cuál de estos dos teléfonos PRO es mejor o te conviene comprar en 2025? En esta nota te vamos a revelar todas las especificaciones de ambos equipos. Esto será clave para ti, puesto que podrás comparar sus características y definir cuál será tu mejor compra.
Xiaomi 17 Pro vs. iPhone 17 Pro: versus extremo
Pantalla, procesador, batería, sistema operativo, memoria interna, RAM y precio. Estos son algunos de los detalles más importantes que debes tener en cuenta para diferenciar al iPhone 17 Pro y Xiaomi 17 Pro, dos teléfonos potentes pero con diferencias muy marcadas.
|Características
|iPhone 17 Pro
|Xiaomi 17 Pro
|Dimensiones
|15 x 7,19 x 7,88 cm
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|Peso
|204 g
|226 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,3 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp
|6,3" AMOLED WQHD+
120 Hz
Hasta 3500 nits
Super Sunlight de 2.7" de bajo consumo
AMOLED
Hasta 120 Hz F
1 nit a 3500 nits
|Resolución y densidad
|2.622 x 1.206 píxeles
| 2656 x 1220 píxeles
904 x 572 pixeles
|Procesador
|Apple Bionic A19 Pro
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|12 GB
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|iOS 26
Apple Intelligence
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256 GB, 512 GB y 1 TB
|512GB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal de 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular de 48 Mpx f/2,2
Teleobjetivo 4x óptico de 48 Mpx, sensor estabilizado y lentes tetraprisma
Selfie: 18 megapixeles, apertura de ƒ/1.9
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|4600 mAh
49W carga rápida
Carga inalámbrica MagSafe 25W
|7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|Precio
|5000 soles - 1500 dólares
|2400 soles o 4999 yuanes
|Otros detalles
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Certificación IP68
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
