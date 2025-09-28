- Hoy:
Por qué deberías comprar el nuevo iPhone 17 Pro de Apple, que cuesta 1.500 dólares
El nuevo iPhone 17 Pro finalmente ha llegado al Perú y es uno de los teléfonos más costosos que puedes comprar. ¿Vale la pena? Esto es todo lo que debes saber.
Apple paralizó al mundo una vez más con la llegada de sus nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y Pro Max, cuatro modelos que resaltan por su renovado diseño, cámaras profesionales y gran potencia.
Uno de los modelos más potentes es el iPhone 17 Pro, un equipo intermedio que tiene una configuración impresionante, pero un precio más reducido. ¿Vale la pena pagar 5500 soles o 1500 dólares por este nuevo equipo de Apple? Para responder esta pregunta vamos a describirte cada una de sus cualidades, para que sepas si realmente es una buen inversión este equipo hecho de aluminio.
iPhone 17 Pro: características detalladas
Los teléfonos de Apple, los iPhone, se caracterizan por estar construidos con gran calidad; este iPhone 17 Pro tiene cuerpo de aluminio, además de una cámara de vapor y un módulo diferente al de años anteriores. Esto no es todo, la pantalla es de 6.3 pulgadas con panel OLED Super Retina XDR, además de una resolución 2622 x 1206 pixeles y ProMotion de 120Hz.
Por si fuera poco, el iPhone 17 Pro llega con un potente procesador, el Apple Bionic A19 Pro, el cual llega con 12GB de RAM y 1TB en su versión más profesional. Eso no es todo ya que el equipo de Apple llega con batería de 3700 mAh con carga de 40W.
Este es el iPhone 17 Pro de Apple. Foto: composición/sondesix
Sin embargo, la mejor característica del iPhone 17 Pro es su apartado fotográfico. En este caso tenemos lente principal de 48MP, gran angular de 48MP, Teleobjetivo de 40MP y selfie e 18MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino también en 120fps.
¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro? Pues bien, en esto caso el teléfono de Apple se vende en Perú a 5500 soles o 1500 dólares. Sin duda un precio elevado, pero que va acorde con las especificaciones que maneja.
Precio del iPhone 17 Pro de Apple. Foto: captura
