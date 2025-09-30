- Hoy:
No hay mejor teléfono barato que este Motorola de 'cuero' que tiene 12GB de RAM, 256GB y cámara 4K con OIS
Si buscas un teléfono de gran calidad y bajo precio, entonces este Moto Edge 40 Neo es ideal para ti. Tiene todo lo que buscas y cuesta muy poco.
Si bien miles de usuarios sueñan con poder comprar un iPhone 17 Pro Max o un Xiaomi 17 Pro Max, lo cierto es que estos equipos premium son bastante costosos, por lo que muchos usuarios están buscando alternativas igual de eficientes pero más económicas.
¿Estás buscando renovar tu teléfono y no sabes cuál elegir? Hoy te vamos a contar todos los detalles sobre el Motorola Edge 40 Neo, un equipo con las 3B de bueno, bonito y barato. ¿Quieres saber más? Aquí todos los detalles.
PUEDES VER: Olvídate del Xiaomi 15T Pro | Este Motorola cuero cuenta con 512 GB, chip Snapdragon, pantalla 144 Hz y carga en 20 minutos
Características del Motorola Edge 40 Neo
Antes que nada debes saber que el Motorola Edge 40 Neo pertenece a la gama media y por lo tanto tiene ciertas funciones reducidas para así ahorrar costosos. Sin embargo, pese a ello tiene una configuración impresionante.
La pantalla del Motorola Edge 40 Neo es de tipo AMOLED de 6.55 pulgadas, con una resolución FullHD+ de 2400 x 1800 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz y un brillo máximo de 1300 nits.
Este es el Motorola Edge 40 Neo. Foto: Archivo
¿Qué tan potente es este Motorola? Si bien no tiene un chip Snapdragon, este teléfono cuenta con un MediaTek Dimensity 7030, 12GB de RAM, 256GB de memoria interna, además de 5000 mAh de batería con carg de 68W por cable.
Si bien el Motorola Edge 40 Neo no es especialista en fotografías, cuenta con una cámara principal de 50MP con OIS, lente gran angular de 13MP y selfie de 13MP. No solo podrás grabar en 4K a 30fps, además de unas fotografías de alta calidad.
Actualmente, el precio del Motorola Edge 40 Neo es de 1399 soles o 400 dólares en el mercado internacional. ¿Qué te parece?
