¡Tiembla iPhone 17 Air! El Motorola Edge 70 ya llega y será muy fino: todas sus características

Hay que aceptarlo, por más que insistamos, todo indica que el Motorola Edge 60 Ultra no va a existir, y es que la marca estadounidense ya piensa en la siguiente generación para el 2026: hablamos del Motorola Edge 70 la que, entre otras novedades, promete un celular tan fino que hará palidecer al mismísimo iPhone 17 Air, que desde ya es uno de los celulares más delgados del momento.

Por ello, en las siguientes líneas veremos algunas filtraciones sobre estos nuevos smartphones, algunos cambios que, además de la delgadez, también incluiremos trascendidos sobre las mejores de la nueva generación que prepara esta compañía para el siguiente año.

Motorola Edge 70: ¿Más delgado que el iPhone 17 Air?

Fabricar un celular delgado demanda de mucha destreza tecnológica, sobre todo en fabricantes que no se han especializado en un grosor delgado, como es el caso de Motorola que en este apartado manejan dimensiones dentro de los parámetros convencionales.

La idea de un celular muy delgado es cómo ingeniárselas para colocarlas componentes como la batería, los chips, las cámaras, pero principalmente que el hardware ocupe menos espacio, una tarea que es todo menos fácil.

¿A qué viene esto? Pues, resulta que se ha filtrado una imagen de lo que sería el nuevo Motorola Edge 70 que luego llegó a las redes sociales, donde vemos este modelo con un mensaje que reza "imposiblemente delgado e increíblemente resistente".

Si es cierto o, por lo menos, se acercan algo a esta promesa, entonces la compañía estadounidense daría ese salto tecnológico que le hace falta para competir de igual a igual con Apple con su iPhone 17 Air y Samsung con el Galaxy S25 Edge, porque, de hecho, ya consiguieron el equilibrio entre calidad y precios.

¿Este Motorola será más delgado que el iPhone 17 Air?

Motorola Edge 70: posibles cambios

La imagen que nos muestra es un distanciamiento de la pantalla curva, reemplazándolo por un panel plano, que es lo más ideal si es que el móvil terminará siendo un dispositivo muy fino.

Del mismo modo, todo indica que Motorola continuará con la colaboración con Pantone para los colores. En el caso de la imagen, el supuesto Motorola Edge 70 tiene aspecto verde lima.

De hecho, en contraposición con los materiales de titanio que utilizan Apple y Samsung en sus terminales delgados, de hacerse realidad, lo más razonable es que Motorola emplee marcos de aluminio muy resistentes que garanticen la rigidez del móvil, todo para mantener sus estándares de calidad-precio.

Asimismo, si la filtración de Evan Blass es correcta, no se emplearía cuero vegano en la parte trasera, sino una especie de cristal verde. No menos importante es que, de acuerdo a la imagen, incluiría una tecla de IA o AI Key, la que te permitirá acceder a funciones de personalización como los resúmenes, recordatorios, comandos de Moto AI.

En resumidas cuentas, el Motorola Edge 70, siempre de acuerdo a esta filtración, será más fino, con un color con mucho protagonismo, pantalla muy resistente, a la vez de un sistema operativo limpio, lo que podría convertirlo en una opción de gama media-alta más que interesante para el 2026, apuntando a ser ese éxito de ventas que tanto necesita esta marca para dar el salto de calidad que necesita para estar a la par de Samsung y Apple.