Carga en 15 minutos, pantalla de 144Hz y está barato: este Motorola PRO lo tiene TODO

Este celular de 2024 se mantiene como uno de los más potentes con que cuenta Motorola en la actualidad y, pese a ello, la rompe con brutales especificaciones.

Joel Dávila
Motorola no se guardó nada con este celular con potencia brutal.
Motorola no se guardó nada con este celular con potencia brutal.
Hoy vamos a hablar del poderoso Motorola Edge 50 Pro que, si bien se enmarca dentro de la gama media, es más que eso, estando tan cerca a una experiencia similar a lo que nos brinda el Xiaomi 14T, por lo que si buscas un smartphone de estas características, además de un sistema operativo puro y estable, entonces, este móvil es una tremenda opción para ti.

Un smartphone de gama media económico, pero con mucha potencia.

Pantalla, procesador y batería

Para comenzar, debemos decir que el Motorola Edge 50 Pro viene con una pantalla POLED de 6,7 pulgadas, con resolución Super HD de 1,220 x 2,712 píxeles para darnos gran nitidez en las imágenes, todo ello compensado con una brutal tasa de refresco de 144 hercios, compatible con HDR10+, brillo máximo de 2,000 nits, a la vez de resistencia al agua con certificación IP68.

Por otro lado, su procesador es el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, el cual va de maravilla con la multitarea, así como para videojuegos con gráficos demandantes. Por otro lado, viene con RAM de 8GB y 12GB, en tanto que su memoria interna está en los 256GB y 512GB con descargas en UFS 2.2.

Uno de sus grandes puntos a favor es su autonomía, dado que viene una batería de 4,500mAh que, por su tamaño, puede saber a poco, y no falta razón a quien argumente esto, sin embargo, está bien compensado con su carga rápida de 125W, por lo que el Motorola Edge 50 Pro estaría cargado al 100 por ciento en unos 15 minutos promedio.

Asimismo, incluye con carga rápida inalámbrica de 50W, a la vez de carga rápida inalámbrica reversible de 10W.

Sistema operativo y actualizaciones

Motorola se caracteriza por darles a sus usuarios una experiencia de Android casi pura porque este tiene escasas modificaciones, lo cual garantiza mucha estabilidad. En el caso del celular que nos compete hoy, este viene con Android 14, además de una política de actualizaciones de 3 años para dar soporte al software y 4 años para los parches de seguridad.

Foto y videos

En este apartado, el Motorola Edge 50 Pro hace un buen trabajo, dado que nos trae triple cámara en la parte trasera, con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, a la vez de telefoto X3 de 10 megapíxeles, junto con ultra gran angular de 13 megapíxeles, a la vez de frontal de 50 megapíxeles.

El video por su parte, nos parece, es su punto débil. dado que, a pesar de grabar a un máximo de 4K a 30fps, ya que tiene cierta falta de nitidez, así como algo de sobreexposición, pero, eso sí, con un buen trabajo en la estabilización.

¿Vale la pena comprar el Motorola Edge 50 Pro en 2025?

Teniendo en cuenta todo lo expuesto líneas arriba, nos parece que la respuesta es un rotundo sí, por lo que si te interesa adquirirlo, estos son sus precios:

  • Perú: desde los 1,869 soles.
  • México: desde los 8,749 pesos.
  • Colombia: desde los 2,200.000.
  • España: desde los 394.79 euros (Amazon).
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

