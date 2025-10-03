Este Motorola es el mejor gama media por su pantalla rápida, batería grande y precio insuperable

El 2025 es un año bisagra para el mundo de los teléfonos inteligentes, ya que la expansión de la inteligencia artificial está llegando a dispositivos de gama media, haciendo que la experiencia del usuario envidie poco a los tope de gama. El Motorola Edge 60 Fusion es un gran de ello ya que, además de sus prestaciones de peso, viene potenciado con Moto AI.

Características del Motorola Edge 60 Fusion

Para comenzar, debemos decir que el Motorola Edge 60 Fusion incluye una pantalla POLED curva de 6.5 pulgadas, a la vez de potente resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, 446 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), en tanto que su tasa de refresco alcanza los 120 hercios, a la vez de brillo máximo de 4,500 nits (algo que ni el iPhone 17 Pro Max tiene), así como protección anticaídas con Corning Gorilla Glass 7i.

Cuando pasamos al rendimiento, nos topamos con que este smartphone cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 7300, el cual te dará mucha estabilidad en su uso para desplazarte por aplicaciones pesadas, además de aguantar bien videojuegos, pero sin utilizar los gráficos más altos.

Del mismo modo, su almacenamiento mantiene los 8GB de RAM de la generación pasada con LPDDR4X, en tanto que su memoria interna o ROM es de 256GB con descargas en uMCP.

Otro de los puntos fuertes del Motorola Edge 60 Fusion es su batería de 5,200mAh, dándote potencia de uso por prácticamente un día entero, así como dispone de carga rápida de 68W para que esté listo al 100 por ciento en 45 minutos.

En cuanto a sus lentes fotográficos, han experimentado mejoras respecto al Motorola Edge 50 Fusion, pero no tan radicales. En ese sentido, nos topamos con un lente principal de 50 megapíxeles, gran angular/macro de 12 megapíxeles, mientras que la frontal es de 32 megapíxeles.

La resistencia es otra de las claves de este Motorola Edge 60 Fusion, dado que incluye certificación IP68/IP69, lo cual impide que se vea afectado por el polvo, la humedad, pero también el agua, lo puedes sumergir y no se malogrará. Del mismo modo, es capaza de soportar chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

Asimismo, incluye certificado militar tipo MIL-STD-810H, lo que convierte al celular en resistente a los calores elevados, fríos debajo de los ceros grados, así como fuertes presiones en altas latitudes.

Vale la pena el Motorola Edge 60 Fusion

Nos parece que, si estás buscando un celular de gama media balanceado en todos sus aspectos, incluido el precio, entonces el Motorola Edge 60 Fusion es una alternativa a tener en cuenta y estos son sus precios actuales: