Este Motorola es superior al iPhone 17 Pro: pantalla 144Hz, chip Snapdragon, 1TB, cámaras 4K y carga en 8 minutos
Pese a ser un teléfono de 2024, el Motorola Edge 50 Ultra es uno de los mejore Android. No solo resiste agua, tiene gran potencia y su precio ha bajado demasiado.
Hace solo algunas semanas, Apple presentó al mundo su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, dos modelos premium que tienen un nuevo procesador, un módulo de cámaras de alta calidad y un renovado sistema operativo, el iOS 26.
Sin embargo, este teléfono de Apple no ha podido superar al poderoso Motorola Edge 50 Ultra, un equipo presentado por Motorola en 2024 y que no solo combina un diseño premium de 'madera', sino también un poderoso procesador GAMER y un juego de cámaras 4K de alta definición. ¿Qué otras características posee? Aquí todos los detalles técnicos a considerar.
Motorola Edge 50 ULTRA: ficha técnica completa
Antes de iniciar con el análisis del Motorola Edge 50 ULTRA debes de saber que este teléfono es de gama alta y tiene detalles premium como su acabado de madera y su resistencia al agua.
En primer lugar debes saber que este Motorola llega con pantalla pOLED de 6.7 pulgadas con resolución 2712 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz y compatibilidad con HDR10+.
Si hablamos de potencia, el Motorola Edge 50 ULTRA llega con un procesador Snapdragon 8s Gen 3, acompañado de 16GB de RA, 1TB de memoria interna del tipo UFS 4.0, además de 4500 mAh de batería y carga de 125W, lo tendrás al 100% en solo 8 minutos.
Este es el Motorola Edge 50 ULTRA. Foto: composición/www.gsmarena.com
¿Qué tan potentes son sus cámaras? En este caso, el Motorola Edge 50 ULTRA llega con un lente de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 50MP, lente Telefoto de 64MP y selfie de 50MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías en alto rendimiento.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 50 ULTRA de 2024? Ha pasado el tiempo y actualmente puedes comprar este equipo premium por solo 2599 soles. Sin duda una excelente alternativa por su calidad y potencia.
