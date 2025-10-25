El Honor con batería para 3 días, súper resistencia, enorme pantalla, cuesta barato y humilla al Samsung A36

Si tu eres de esos usuarios que tienen "manos de mantequilla" y se te cae de forma regular el teléfono celular o si eres de los que necesitan móviles con batería enorme para usarlo no solo por horas, sino por días enteros, entonces lo que necesitas en tu vida es el Honor Magic 7 Lite que, además de los dicho, te enamorará con su diseño y pantalla de altísima calidad, sin desmedro de ser un gama media.

Un Honor que lo resiste TODO

La marca china vende el Honor Magic 7 Lite como el gama media más resistente y, en buena medida, no se equivocan, pues cuenta con certificación SGS de 5 estrellas, lo que lo hace capaz de soportar caídas extremas desde hasta dos metros de altura. También resiste a todo tipo rayones.

Asimismo, trae certificación IP65 para aguantar sin problemas las salpicaduras de agua en todo el dispositivo, es decir, en lo que Honor cataloga como "resistencia en 360°" gracias a sus tres capas. No menor es que podrás navegar por la pantalla con las manos mojadas, grasosas o en condiciones de humedad.

Batería enorme y duradera

La autonomía es otro de los puntos más altos del Honor Magic 7 Lite, ya que su batería alcanza los 6,600mAh, es decir, que tienes potencia de uso garantizada por dos días, y cuando quieras cargarlo, tienes a tu disposición carga rápida de 66W, es decir, que estaría listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.

Pantalla genial, pero con procesador anticuado

El Honor Magic 7 Lite nos ha dejado con un buen sabor de boca con su pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, con resolución de 2,700 x 1,224 píxeles y 4,000 nits de brillo máximo.

Sin embargo, el procesador que tiene, el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, va justo con las tareas diarias, pero no más, no es un chip que soporte nuevas funciones rápidas, muchas apps abiertas o videojuegos con mediana demanda gráfica. Pero, está compensado con su memoria interna de 256GB y 512GB, así como su RAM de 8GB.

Foto y videos decentes, pero sin destacar

Nos encontramos con un apartado agridulce, pues su cámara principal de 108 megapíxeles está bien, pero su gran angular de solo 5 megapíxeles esta por debajo de la media, tampoco sirve como macro. La frontal de 16 megapíxeles nos dará selfies decentes.

El video está en esa misma línea pues, a pesar de poder grabar en 4K a 30fps, los resultados cumplen lo básico y nada más.

Su sistema operativo es MagicOS 8.0 basado en Android 14, con una política de actualizaciones de 4 años para el software y los parches de seguridad.

¿Vale la pena comprar el Honor Magic 7 Lite?

Aquí la respuesta no es simple, pues si priorizas la pantalla, la batería, el software, el diseño y la resistencia, entonces debes comprarte el Honor Magic 7 Lite. Por otro lado, si buscas un procesador decente y buenas fotos, puede que no sea lo que buscas.