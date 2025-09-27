Honor y su potente gama media que enamora a todos: pantalla AMOLED, 6600mAh batería y fotos de 108MP

Honor se ha consagrado como uno de los nombres más importantes en el mercado de celulares, tanto en su tope gama con el Honor Magic 7 Pro, el Honor 400 Pro en la llamada gama alta económica, pero también en la gama media con su potente Honor x9c (también conocido como el Honor Magic 7 Lite) el cual enamora a cualquiera con su bello diseño, especificaciones poderosas, a la vez de un precio más que atractivo.

Principales características del Honor x9c

Con un peso de 189 gramos, el Honor x9c viene con una gran pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, cuya experiencia de usuario mejorará con su resolución de 2,700 x 1,224 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, acompañado de brillo máximo de 4,000 nits.

En cuanto a la resistencia, este celular chino tiene certificación IP65M, siendo impermeable al polvo, la humedad, como a salpicaduras de agua, incluso, puedes utilizar el celular con las manos mojadas, también grasosas. Es anticaídas gracias a su certificación SGS de 5 estrellas, lo que permite soportar impactos de hasta 2 metros de altura.

En cuanto a la batería, el Honor x9c tiene una enorme potencia de 6,600mAh que te durará por poco más de dos días, en tanto que su carga rápida es de 66W, eso quiere decir que el smartphone estará cargado en unos 60 minutos.

El rendimiento de este dispositivo nos presenta el chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, el cual no está mal, pero en 2025, ya se siente el paso de los años. Por otro lado, su RAM es de 8GB, en tanto que su memoria interna va de los 256GB a 512GB.

La fotografía del Honor x9c lo hace bien, su cámara principal destaca por sus 108 megapíxeles con estabilización óptica, a la vez de gran angular de 5 megapíxeles y frontal de 16 megapíxeles.

En cuanto al video, este celular graba a un máximo de 4k a 30fps en el lente principal con un buen trabajo en la estabilización, pero la frontal solo lo hace en 1080p a 30fps.

El Honor x9c cuenta con MagicOS 8 basado en Android 14, así como actualizaciones por 3 años para dar soporte al software, así como 4 años para los sistemas de seguridad.

Precio del Honor x9c en 2025

Si quieres comprarte el Honor x9c u Honor Magic 7 Lite, entonces estos son sus precios en los siguientes países: