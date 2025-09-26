El Samsung A36 no es rival para este Honor barato: procesador ULTRA, fotos de 108MP y mejor IA

La gama media de 2025 tiene mucho más sentido con los lanzamientos que Honor hizo este año, haciendo que la marca china pueda competir de igual a igual con gigantes como Samsung, Xiaomi y Motorola. Por ello, hoy vamos a recorrer los apartados más importante del Honor 400 Lite, un móvil con un precio rompedor, así como especificaciones de alta calidad.

Especificaciones del Honor 400 Lite

Con un peso de 171 gramos, el Honor 400 Lite cuenta con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas FullHD+ con resolución de 2,412 x 1,080 píxeles, a la vez de 120 hercios de tasa de refresco, 394 de densidad de píxeles por pulgada, 3,500 nits de brillo máximo, a la vez de certificación IP65 para soportar chorros de agua.

Si quieres un celular con buen rendimiento, que no se caliente al tener muchas apps abiertas, entonces este dispositivo tiene procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra, a la vez de RAM de 8GB y 12GB, junto con memoria interna de 256GB.

En cuanto a la fotografía, el Honor 400 Lite nos presenta un lente principal de 108 megapíxeles, gran angular de 5 megapíxeles, a la vez de 16 megapíxeles en la frontal.

En cuanto a la autonomía, este dispositivo nos trae una batería amplia de 5,230mAh que te durará para casi todo un día, en tanto que su carga rápida es de 35W, para que esté listo al 100 por ciento 60 minutos.

Por otro lado, el sistema operativo del Honor 400 Lite es MagicOS 9 basado en Android 15 con Honor AI (inteligencia artificial), que mejorará tu experiencia como usuario, a la vez de 6 años de actualizaciones para dar soporte al software, así como para los parches de seguridad.

Vale la pena comprar el Honor 400 Lite

Si te han convencido las características del Honor 400 Lite, entonces, estos son sus precios durante este año: