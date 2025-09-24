El Honor 400 rompe la gama media con batería de 6000mAh, panel AMOLED, fotos de 200MP y buen precio

Este año, la principales fabricantes han lanzado el Motorola Edge 60 Fusion, el Samsung A56 y el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus, verdaderos portentos en la gama media, pero la marca china Honor no se ha quedado atrás y tiene en su mira superarlos. Por ello, su apuesta para este año en dicho segmento es el Honor 400, una verdadera bestia tecnológica que, sí o sí, se llevará el premio a las mejores cámaras en su rango de precio.

Buena experiencia en la pantalla

Para comenzar, debemos decir que el Honor 400 cuenta con una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, a la vez de una resolución FullHD+ poderosa de 2,736 x 1,246 píxeles, a la vez de una tasa de refresco potente con sus 120 hercios, así como 460 xd de densidad de píxeles por pulgada (ppp), 5,000 nits de brillo máximo, ni el iPhone 17 Pro Max la tiene.

Mucha resistencia

En cuanto a la resistencia, este terminal nos presenta certificación IP66 que lo hace impermeable al polvo, la humedad, pero también al agua, por lo que aguanta chorros de agua por tiempo prolongado. Asimismo, es anticaídas gracias a su certificado SGS de 5 estrellas.

Procesador robusto

Al adentrarnos más, nos topamos con un chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 como procesador, que tiene buen desempeño para jugar videojuegos pesados, así como muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. En este mismo apartado, nos topamos con RAM de 8GB, en tanto que su memoria interna (ROM) está compuesta de dos versiones: de 256GB y 512GB.

Batería para dos días

Igual de importante es la autonomía del Honor 400, ya que nos encontramos con una batería de 6,000mAh, lo cual te brindará potencia de uso por dos días enteros y cuando necesites conectarlo al cargador, dispones de carga rápida de 100W para que esté listo al 100 por ciento en unos 60 minutos.

La mejor foto de la gama media

La fotografía es otro de los puntos altos de este celular, dado que nos topamos con doble lente trasero: el principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 12 megapíxeles con campo de visión de 112°, mientras que su frontal es de 50 megapíxeles.

La grabación de video del Honor 400 en todas sus cámaras llega a los 4K a 30fps, con una buena coloración como notable trabajo en la estabilización.

Software con mucha IA

No menos importante es que este celular viene con MagicOS 9 basado Android 15 el cual incluye Honor AI, la inteligencia artificial de este celular, la cual está bien implementada, pero todavía una pasito detrás de OneUI de Samsung y iOS de Apple.

En cuanto al soporte, el Honor 400 contará con una política de actualizaciones voluminosa: de 6 años para el software, el mismo tiempo que para los parches de seguridad.

Precio del Honor 400

Si te ha gustado este celular que, además, tiene un diseño muy elegante, los puedes adquirir con estos precios: