Este Android con aspecto de iPhone tiene cámara con Inteligencia Artificial, diseño premium, resistencia extrema y es BARATO
El Honor 400 Lite se ha convertido en uno de los teléfonos de gama media más buscados. Su rendimiento TOP y sus funciones con IA lo hacen el equipo ideal.
Los teléfonos de gama media se han convertido en los smartphones más buscados, puesto que no solo poseen especificaciones elevadas, sino también precios mucho más reducidos.
Honor, la marca china que fue parte de Huawei, ha lanzado diferentes teléfonos y uno de los mejores y más económicos es el Honor 400 Lite, un smartphone con un diseño similar al de un iPhone 16 Pro, con un rendimiento eficiente y un precio más bajo.
PUEDES VER: Olvídate del Xiaomi 15T Pro con este Honor con chip Snapdragon, cámara 200MP y batería que carga en 15 minutos
¿Qué hace del Honor 400 Lite una de las mejores versiones? En primer lugar es un teléfono ultra delgado y liviano que solo llega a 171 gramos. La pantalla de este teléfono es de tipo AMOLED con 6.7 pulgadas, con una resolución FullHD+ de 2412 x 1080 pixeles. Además, la tasa de refresco e de 120Hz y un brillo máximo de 3500 nits.
La potencia de este Honor 400 Lite llega de la mano del procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra, acompañado de 8GB de RAM físico y 8GB de RAM virtual, además de 256GB de memoria y una batería que va e 5230 mAh y carga de 45W.
Este es el Honor 400 Lite. Foto: composición/amateurphotographer.com
Asimismo, este Honor de gama media llega con un botón especial para activar las cámaras, las cuales llegan con Inteligencia Artificial. El sensor principal es de 108MP, lente gran angular de 5MP y selfie de 16MP. Si bien no podrás grabar en 4K, los videos son de una excelente resolución y las fotografias de primera.
¿Qué precio tiene el Honor 400 Lite? Actualmente, puedes comprar este smartphone premium por 900 soles o 260 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las mejores opciones para este 2025.
