¿Por qué comprar un iPhone 17 si este Honor tiene 512GB, cámara de 200MP, chip Snapdragon y cuesta menos?
Pese a que el Honor 90 fue lanzado en 2023, sigue siendo uno de los mejores gama media y lo mejor es que su precio ha bajado al mínimo. Es mejor que un iPhone de 2025.
Los teléfonos de Honor se han vuelto algunos de los smartphones mejor valorados en el mundo, puesto que este tipo de dispositivos electrónicos no solo resaltan por su extrema resistencia, sino también por su gran capacidad, diseño elegante y precios reducidos.
Para este 2025, la marca china presentará su nuevo smartphone premium, el Honor Magic 8 Pro, el cual se dice que es tan o más potente que el iPhone 17 Pro Max, pero con un precio más austero. Si estás pensando renovar tu equipo, pero no quieres gastar tanto dinero, entonces te recomendamos apuntar al poderoso Honor 90, un equipo que si bien fue lanzado en 2023, sigue vigente gracias a su procesador gamer, elevado almacenamiento y cámara de 200MP con calidad 4K.
PUEDES VER: Pantalla INDESTRUCTIBLE, procesador POWER y cámara de 108MP: no necesitas pagar tanto por este Honor con diseño premium
¿Qué otras características encierra el Honor 90 5G? Pues bien, en este caso tenemos un teléfono con una pantalla OLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+ de 2664 x 1200 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz.
Si hablamos de potencia, este teléfono de Honor sobresale demasiado puesto que tiene un procesador Snapdragon 7 Gen 1, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna. Además, su batería de 5000 mah te dará una gran autonomía y lo mejor es que carga en solo 30 minutos gracias a su potencia de 66W por cable.
Este es el Honor 90 5G. Foto: Xataka
Y si hablamos de cámaras, este Honor de gama media también resalta bastante, puesto que llega con sensor principal de 200MP, lente gran angular de 12MP, sensor de profundidad de 2MP y selfie de 50MP. Podrás grabar videos en 4K a 30fps y tomar fotografías en altísima calidad tanto de día como de noche.
Finalmente, ¿qué precio tiene el Honor 90 5G en 2025? Pues bien, debes saber que actualmente podrás conseguir este teléfono por 1000 soles, es decir unos 250 dólares en el mercado internacional. Sin duda una excelente alternativa en la gama media con unos años más de actualizaciones de MagicOS.
