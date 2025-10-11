0
EN VIVO
Portugal vs Irlanda por las Eliminatorias europeas

Pantalla INDESTRUCTIBLE, procesador POWER y cámara de 108MP: no necesitas pagar tanto por este Honor con diseño premium

El Honor X9b es uno de los teléfonos más buscados, ya que tiene gran potencia, batería infinita, pantalla irrompible y precio reducido.

Daniel Robles
El HONOR X9b 5G, también conocido como Honor Magic 6 Lite, es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos.
El HONOR X9b 5G, también conocido como Honor Magic 6 Lite, es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos. | Foto: composición/xatakamovil.com
COMPARTIR

La marca china HONOR se ha convertido en una de las más populares en el mercado de los smartphones de gama media, puesto que sus últimos modelos destacan por su gran calidad y bajo precio. Si eres un usuario exigente y busca un dispositivo de alta performance, pero que no cueste tanto, entonces hoy conocerás tu teléfono ideal.

El Honor Magic 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra y Galaxy S26 Ultra superan al Xiaomi 17 Pro Max.

PUEDES VER: 3 teléfonos Android que serán igual o más potentes que el Xiaomi 17 Pro Max

Y es que el HONOR X9b, también conocido como Honor Magic 6 Lite, se ha convertido en la mejor alternativa barata, puesto que no solo tiene procesador Snapdragon, sino que su pantalla AMOLED es una de las más resistentes y por si fuera poco tiene una batería casi infinita. ¿Quieres saber más? Aquí conocerás esta smartphone en profundidad.

HONOR X9b: ficha técnica completa

Uno de los apartados más importantes de un smartphone es la pantalla y en este HONOR X9b tenemos un panel AMOLED de 6.78 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y una resolución 1200 x 2652 pixeles.

Si hablamos de potencia, el HONOR X9b, también conocido como Honor Magic 6 Lite, llega con el chip Snapdragon 6 GEn 1, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria, además de una potente batería de 5800 mAh con carga de 35W.

HONOR X9b

Este es el HONOR X9b o Honor Magic 6 Lite. Foto: composición/Edison Correa - YouTube

Pero, esto no es todo ya que el HONOR X9b llega con triple cámara 4K de 108MP, lente gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 16MP. Las fotografías y videos captados con estos sensores son bastante eficientes.

¿Qué precio tiene el HONOR X9b en 2025? Si tomamos en cuenta que este teléfono se lanzó en 2024, este equipo cuesta 679 soles o 198 dólares en el mercado internacional.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. ¿Qué pasa si compro el iPhone 17 Pro Max en Estados Unidos y lo traigo a Perú?

  2. Xiaomi 17 Pro Max: cuándo llega a Perú, precio en soles y todas sus características

  3. El Xiaomi con descuento de S/500 en Yape: diseño premium, 256GB de memoria y cámara de 108MP

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano