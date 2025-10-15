Tiene mejores cámaras que un iPhone 16 Pro y vale mucho menos: este Honor con chip Snapdragon es el teléfono ideal
El Honor Magic6 Pro no solo tiene cámaras con calidad cinematográfica. Su procesador gamer, batería infinita y precio bajo, son inigualables.
Desde que se alejó de Huawei hace solo algunos años, la marca china Honor ha logrado conquistar el mercado de los teléfonos de gama media, puesto que sus modelos más modernos no solo sobresalen por su gran calidad, sino también por su potencia extrema y bajos precios.
Sin embargo, Honor también diseña teléfonos premium y en 2024 presentó una de sus mejores creaciones, el cual hasta ahora figura en el TOP de los equipos con mejores cámaras. Estamos hablando del Honor Magic6 Pro, un equipo con un juego de cámaras impresionante que combina diseño premium, resistencia, potencia y gran capacidad.
PUEDES VER: ¿Por qué comprar un iPhone 17 si este Honor tiene 512GB, cámara de 200MP, chip Snapdragon y cuesta menos?
¿Qué características tiene el Honor Magic6 Pro que lo hace un buen teléfono? En primer lugar debes saber que este equipo premium llega con una pantalla OLED de 6.8 pulgadas con 120Hz. Además, su resolución es de 1280 x 2800 pixeles, además de 5000 nits en HDR10+ y compatibilidad con Dolby Atmos.
Si hablamos de potencia, debes saber que este Honor Magic6 Pro llega con procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5600 mAh con carga de 80W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el Honor Magic6 Pro. Foto: Wired
Sin embargo, el apartado más importante de este Honor Magic6 Pro es el sistema fotográfico que posee. En este caso tenemos un sensor de 50MP con OIS, un lente gran angular de 50MP, Telefoto de 180MP y selfie e 50MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino también tomar fotografías en altísima calidad, casi de nivel de estudio fotográfico.
¿Qué precio tiene actualmente el Honor Magic6 Pro? Pese a tener más de un año en el mercado, este teléfono premium no ha desplomado su precio, pero ahora es mucho más accesible. Puedes comprarlo por 4000 soles, lo que al tipo de cambio representan menos de 900 dólares. ¿Qué te parece? Una mejor alternativa al iPhone 16 Pro Max.
