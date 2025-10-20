Samsung Bespoke: este refrigerador con IA tiene pantalla de 9'' para ver su interior y te dice qué puedes cocinar cada día

Si bien Samsung es conocido mundialmente por sus modernos smartphones, lo cierto es que la marca coreana tiene una amplia gama de productos y en la línea blanca, acaba de hacer historia, al presentar una refrigeradora inteligente que te ayudará a mantener tus alimentos en perfecto estado, de la mejor manera posible.

Y es que la nueva Samsung Bespoke AI 23 pies es una de las más grandes innovaciones que ha realizado la marca en los últimos años. ¿Por qué? Este nuevo refrigerador incluye múltiples funciones gracias a la Inteligencia Artificial.

En primer lugar debes saber que este refrigerador de Samsung tiene una pantalla de 9'' en la parte frontal del artefacto electrónico. Con este panel podrás hacer un monitoreo de los alimentos y comida que tienes dentro del artefacto y además pedirle que haga ciertas funciones.

Gracias a la tecnología AI Home, la Samsung Bespoke te permite ver el interior de tu refrigeradora y elaborar recetas con los productos que hay dentro. Esto no es todo, podrás saber qué alimentos ya no son comestibles y deberás desechar por tu salud.

La tecnología SpaceMax de esta refrigeradora, te garantiza mayor espacio sin tener que sacrificar la estética. La capacidad de este equipo de Samsung es de 654 Litros, por lo que podrás colocar todos tus alimentos y bebidas sin problema, puesto que sus cuatro compartimentos son bastante espaciosos.

Así es la Samsung Bespoke. Foto: Samsung

Y si te preocupa la corriente, no lo hagas, ya que esta refrigeradora inteligente de Samsung tiene la tecnología AI Energy de SmartThings Energy, la cual permite un ahorro del 10% en consumo de energía.

¿Qué precio tiene la Refrigerador Bespoke AI 23 pies con pantalla 9"? Actualmente podrá ser tuya por 2499 dólares, lo que al tipo de cambio representan unos 8460 soles.