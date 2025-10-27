- Hoy:
Este Samsung no tiene nada de básico: es un gama alta con gran potencia, cámaras 4K y precio insuperable
Si bien el Galaxy S24 de Samsung no es un teléfono ULTRA, eso no significa que no sea potente. Su precio ha bajado demasiado, pero su potencia es infinita.
Los teléfonos de Samsung se han convertido en claros referentes de la tecnología móvil. Si bien este 2025, la firma asiática presentó el Galaxy S25 Ultra, este equipo ha resultado ser potente, pero también costoso, por lo que muchos usuarios buscan de alternativas mucho más baratas pero igual de poderosas.
Si buscas un teléfono Samsung que cueste poco, pero que tenga alto rendimiento en todo sentido, el Galaxy S24 de Samsung es la mejor alternativa. Este poderoso Android de 2024 combina diseño premium, cámaras 4K, alta calidad y su precio actualmente no supera los 1690 soles, lo que al tipo de cambio en dólares son 500 dólares. ¿Vale la pena? Aquí todos los detalles técnicos.
Galaxy S24 5G: ficha técnica completa
Para empezar, el Galaxy S24 pertenece a la gama alta y pese a no ser un modelo ULTRA, tiene gran capacidad a un excelente precio. Vamos a mencionar todas sus especificaciones para que sepas si vale la pena.
En primer lugar, la pantalla de este Samsung es de tipo Dynamic AMOLED de 6.2 pulgadas con resolución FHD+, es decir 2340 x 1080 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y una protección anticaídas.
Este es el Galaxy S24 5G de Samsung. Foto: Xataka.
¿Qué tan potente es este Android? Pues bien, en este caso tenemos un procesador Exynos 2400, acompañado de 8GB de RAM, además de 256GB de memoria, además de 4000 mAh de batería con una carga rápida de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Lo mejor de todo es que este Galaxy S24 de Samsung tiene un juego de cámaras de alta resolución. Su sensor principal es de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, telefoto de 10MP y selfie de 12MP. Los videos generados con estos sensores tienen calidad 4K a 60fps, además de fotografías de alta resolución tanto en día como noche.
