Borra este elemento de tu celular Android para que no te espíen: hazlo en pocos pasos

Hemos visto muchos de ejemplo de cómo cuidar tus aplicaciones de mensajería como el almacenamiento de tu smartphone para mantenerte alejado de los ciberdelincuentes, pero pocas veces hemos hablado sobre lo importante que es eliminar las cookies de los teléfonos móviles, principalmente, de los Android.

Por ello, en las siguientes líneas, en pocos pasos y de la forma más sencilla, hoy te enseñaremos como borrar para siempre estos elementos en los que casi nadie piensa, por lo que se suele desconocer lo cruciales que son en lo que se refiere al resguardo de la seguridad de nuestra información almacenada en estos terminales.

¿Cómo borrar cookies de tu celular Android?

No te preocupes ni asustes, porque si recién te familiarizas con las cookies, debes saber que eliminarlas no te tomará mucho tiempo. Conseguirlo no es nada difícil, lo haremos en pocos pasos con la siguiente guía. Recuerda que este truco lo puedes hacer en diversos navegadores para móviles como Chrome, Firefox, Brave, Opera o el propio de Samsung.

Abre cualquiera de los navegadores listado en tu celular Android.

Abre el menú (en Chrome los tres puntos en el extremo superior derecho).

Haz scroll y ve hacia Configuración.

Ahora, ubica e ingresa a Privacidad (Privacidad y seguridad).

Selecciona Borrar datos de navegación.

Dentro de esta hay varias opciones para programar el borrado de cookies.

En la pestaña Intervalo de tiempo, cuenta con seis opciones: últimos 15 minutos, última hora, últimas 24 horas, últimos 7 días, últimas 4 semanas, todos.

Asimismo, puedes seleccionar el tipo de borrado que deseas hacer: historial de navegación, datos de sitio y cookies, imágenes y archivos almacenados en caché, pestañas, contraseñas almacenadas, datos para autocompletar formularios, configuración de sitios.

Una vez que hayas personalizado este menú de acuerdo a tus preferencias y/o necesidades, debes presionar en Borrar datos.

¿Por qué es importante borrar cookies de tu celular Android?

Lo primero a saber es que los cookies generan una ruta sobre los intereses como hábitos de los usuarios, por lo que pueden ser un acceso a nuestra identidad digital y, no menor, es que si tenemos la mala suerte de toparnos con un experto en un lugar público, por medio de una red WiFi podría interpretarlas bien llegando, incluso, a suplantarnos.

Por ello, eliminarlas nos dará mayor privacidad, a la vez de brindarnos una experiencia más neutral en la navegación de diversos portales web. También esta simple acción mantendrá lejos a quienes osen a hacernos seguimiento.

Asimismo, eliminar las cookies liberará espacio de nuestro dispositivo, evitando ralentizaciones del dispositivo, lo cual puede ser un verdadero problema para más de un usuario.

¿Qué son los cookies en un smartphone Android?

De buenas a primeras, los cookies son archivos pequeños de texto que son enviados a tu navegador desde un sitio web, lo mismos que se almacenan, ya sea en tu computador, tablet o smartphone. De buenas a primeras, no son malos dado que su función es recordar información sobre tu visita a dichos portales.

En ese sentido, se almacenan datos de inicio de sesión, preferencias de búsqueda y hasta hábitos de navegación, todo esto para que la experiencia no solo sea personalizada, sino también cómoda, ya que el sistema recordará lo que hiciste la última vez, a la vez facilitarte el acceso a sitios que requieran de contraseña.