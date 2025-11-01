El único iPhone que compraría en 2025: chip A19, AL FIN pantalla de 120Hz, el mejor en años

Todo el mundo habla del iPhone 17 Pro Max con su poderío en todos sus apartados o del iPhone 17 Air con su delgadez extrema, pero nos parece que el iPhone 17 base es la verdadera revolución que trajo Apple con los terminales de su nueva generación, por lo que este modelo es el mejor de todos los que lo antecedieron con una notoria ventaja y haciendo que hoy más que nunca valga la pena comprar al hermano menor de esta familia.

¿Por qué el iPhone 17 base es el mejor de todos?

Como se suele decir, comencemos desde el principio. El iPhone 17 cuenta con una pantalla premium OLED LTPO Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con una poderosa resolución de 2,622 x 1,206 píxeles, con tasa de refresco ProMotion de 120 hercios (al fin quedaron atrás los 60Hz en los modelo base), compatible con HDR, True Tone, un brillo notable de 3,000 nits, así como protección con Ceramic Shield 2 y certificación IP68 para aguantar ser sumergido por varios metros y no pocas horas.

En cuanto a su procesador, nos encontramos con el chip Apple A19, el cual integra, entre otras cosas, Apple Intelligence, la IA de la compañía estadounidense. Asimismo, tiene harto músculo para videojuegos pesados, como para apps que demandan muchos recursos. A la vez, incluye RAM de 8GB, en tanto que su memoria interna (o ROM) es de 256GB y de 512GB.

Sin duda alguna, otro punto a favor del iPhone 17 es su sistema operativo, ya que fue lanzado con iOS 26 de estreno, uno de los mejores por su estabilidad, fluidez en la navegación, así como una voluminosa política de actualizaciones de 7 años para el software como para los parches de seguridad.

La fotografía ha recibido que dan un salto de calidad mayor a este celular, pues, a pesar de mantener el doble sensor, con un lente principal de 48 megapíxeles con apertura focal f/1.6 y estabilización óptica, ultra gran angular de 48 megapíxeles con campo visual de 120 grados y zoom 2X, mientras que el frontal es de 18 megapíxeles.

El video, por su lado, sigue siendo el punto fuerte de los teléfonos de Apple y el iPhone 17 no es la excepción, ya que puede grabar en 4K a 60fps en todas sus cámaras, con todos obtendremos resultados increíbles, con notable rango dinámico, manteniendo la alta calidad, incluso, en condiciones de poca luz como de noche.

La batería del iPhone 17 ha aumentado respecto a generaciones pasadas, pero se aleja de lo que muestran otros terminales pequeños como el Xiaomi 15 (5,240mAh) o el Samsung S25 (4,000mAh), solo cuenta con potencia de 3,692mAh que, es verdad, sabe a poco, pero pese a ello te durará por días. Su carga rápida de 40W con cable USB-C, así como carga inalámbrica MagSafe de 25W

¿Cuál es el precio del iPhone 17?

Con todo lo expuesto, no queda más que volverte a recomendar el iPhone 17 y, pese a que se siente que los Apple cuestan más de lo que deberían, lo cierto es que hoy más que nunca vale la pena por invertir en el modelo base: