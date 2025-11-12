- Hoy:
Refrigeración líquida, ventiladores RGB y Snapdragon 8 Gen5: este teléfono GAMER deja en ridículo al iPhone 17 Pro
El RedMagic 11 Pro de ZTE se ha convertido en el primer teléfono que incluye refrigeración líquida. Sin embargo, esto no es todo, ya que su configuración es IMPRESIONANTE y su precio bajo.
Pese a que Apple presentó hace solo algunas semanas su poderoso iPhone 17 Pro Max y Xiaomi hizo lo propio con su Mi 17 Pro Max, lo cierto es que ambos equipos han quedado opacados luego de la presentación oicial del RedMagic 11 Pro, el nuevo titan GAMER que acaba de presentar la firma china ZTE.
Por si no lo sabes, ZTE tiene en su catálogo uno de los mejores Android, este es el RedMagic 11 Pro 5G, un equipo pionero, puesto que es el primero que tiene un sistema de refrigeración líquida y una configuración bastante eficiente.
PUEDES VER: Este iPhone PRO no solo está hecho de titanio: es igual de potente que el iPhone 17 Pro, pero cuesta la mitad
Como no podía ser de otra manera, este RedMagic 11 Pro de ZTE llega con el chip más potente, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, cual llega además con 24GB de memoria RAM y una memoria interna de 1TB en su versión más PRO.
Sin embargo, esto no es todo, ya que el potente teléfono de ZTE llega con una pantalla FullView sin agujero de pantalla de 6.9 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz y una protección ante golpes y caídas.
Este es el RedMagic 11 Pro de ZTE. Foto: ZTE
Lo más llamativo de este RedMagic 11 Pro es sus dos sistemas de refrigeración. En este caso tenemos un ventilador RGB y además un sistema de refrigeración líqudia que permite optiminizar la temperatura del teléfono.
Finalmente, la batería de este teléfono de ZTE es de 8000 mAh con carga de 100W por cable. ¿Qué precio tiene este RedMagic 11 Pro? Se estima que costará unos 1035 euros, lo que al tipo de cambio son unos 4000 soles en el mercado internacional.
