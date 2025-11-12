Este iPhone PRO no solo está hecho de titanio: es igual de potente que el iPhone 17 Pro, pero cuesta la mitad

En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo el iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, dos de los modelos más potentes del mercado global. Sin embargo, estos equipos pueden llegar a costar entre 1500 a 2000 dólares en algunos mercados como Perú, México y España.

Esto ha generado que muchas personas busquen otros modelos igual de potentes, pero más baratos y este es el caso del iPhone 16 Pro, un dispositivo de alto rendimiento que fue lanzado en 2024 y que se convertirá en tu mejor aliado para la creación de contenido por sus cámaras de 48MP y su potente procesador que te permite ejecutar casi todas las aplicaciones que necesitas.

¿Por qué el iPhone 16 Pro sería la mejor compra para este 2025? Pues bien, para empezar debes saber que este modelo se acaba de actualizar al iOS 26, una nueva capa de personalización que te permitirá mejorar la configuración de tu teléfono.

Por si fuera poco, el iPhone 16 Pro llega con pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas con ProMotion de 120Hz, además de una resolución de 2868 x 1320 pixeles, además de 2000 nits de brillo y una protección Ceramic Shield.

¿Te preocupa la potencia? Este iPhone es uno de los más potentes, ya que llega con procesador Apple Bionic A18 Pro, acompañado de 8GB de RAM, 512GB y 1TB en sus versiones más TOP. Por si fuera poco, la batería es de 3582 mAh y carga de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el iPhone 16 Pro de Apple. Foto: Xataka

Sin embargo, el mejor atributo de este iPhone 16 Pro es precismente las cámaras que tiene. En primer lugar un sensor de 48MP, lente gran angular de 48MP, lente teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Este teléfono de Apple te permite grabar en 4K a 60fps y tomar fotografías en alta resolución tanto de día como de noche. Ideal para creadores de contenido.

¿Qué precio tiene el iPhone 16 Pro? Actualmente puedes conseguir este smartphone por 4000 soles, lo que quiere decir que ha bajado unos 2500 soles de lo que valía en su lanzamiento. Sin duda una excelente inversión que puedes hacer si quieres tener esta herramienta para grabar y tomar fotografias.