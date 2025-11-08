Con descuento de S/ 1800 y 36 cuotas sin intereses: este iPhone con cámaras 4K y 512GB es la mejor compra de 2025

Para este 2025, Apple presentó al mundo sus teléfonos más TOP, el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro modelos con mejores cámaras, más batería y una nueva capa de personalización. Sin embargo, sus precios oscilan entre 1200 a 2000 dólares en su versión más PRO.

Es por ello que miles de usuarios, están buscando modelos antiguos que tengan igual de potentes, pero más económicos. Para alegría de muchos, el iPhone 16 Plus se ha convertido en la mejor alternativa, puesto que tiene una configuración increíble y ahora su precio ha bajado en 1800 soles y hasta lo puedes comprar en cuotas sin intereses.

¿Cuál es la configuración del iPhone 16 Plus? Pues bien, lo primero que debemos ver es su pantalla. En este caso un panel OLED de 6.7 pulgadas con una resolución de 2556 x 1179 pixeles, además de 60Hz de tasa de refresco y un brillo de 2000 nits.

La potencia del iPhone 16 Plus llega con el Apple Bionic A18, 8GB de RAM, 512GB de memoria, además de una batería de 4674 mAh con carga de 25W por cable y 15W por inalámbrica MagSafe.

Este es el iPhone 16 Plus de Apple. Foto: Tech Advisor

Las cámaras del teléfono de Apple, tiene calidad 4K a 60fps: en este caso son dos sensores de 48MP con OIS, lente gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Las fotografías y videos son de alta calidad y al subirlas a redes sociales tienen una mejor resolución.

¿Qué precio tiene el iPhone 16 Plus en 2025? Actualmente podrás comprar este Apple por 4559 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 1300 dólares. Sin embargo, podrás comprar este equipo hasta en 36 cuotas por iShop Perú, siempre y cuando pagues con tarjeta BBVA. Sin duda una buena alternativa en al gama alta.