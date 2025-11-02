5 motivos para preferir el iPhone 17 Pro de Apple en lugar Galaxy S25 Ultra de Samsung

En septiembre de este 2025, Apple sorprendió al mundo al presentar cuatro teléfonos premium: el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, dispositivos avanzados con un nuevo procesador, cámaras mejoradas, más batería y un sistema operativo avanzado, el iOS 26.

Sin embargo, de estos cuatro modelos, el más llamativo es el iPhone 17 Pro, el cual es igual de potente que la versión Pro Max, pero cuesta menos. Lo mejor de todo es que este teléfono ha resultado mejor alternativa al poderoso Galaxy S25 Ultra de Samsung, el cual fue presentado en enero y es el mejor equipo de la marca coreana.

PUEDES VER: 5 razones para comprar el nuevo Xiaomi 15T Pro en lugar del iPhone 17 Pro

Pero, ¿realmente es la mejor alternativa el iPhone 17 Pro que el Galaxy S25 Ultra? Hoy te daremos 5 motivos para preferir el modelo de Apple en lugar del poderoso terminal de Samsung.

El primer motivo para comprar el iPhone 17 Pro es el potente procesador Apple Bionic A19 Pro con el que llega incluido. Este es 30% más eficiente que la versión anterior y llega acompañado de 12GB de RAM y 512GB, 1TB y 2TB de capacidad en su versión más TOP.

Otro motivo importante para comprar este Apple es el juego de cámaras de alta calidad, el cual para esta generación llega con triple cámara de 48MP: lente principal, gran angular y telefoto con la misma resolución. Esto te ofrece videos en 4K a 60fps y 120fps. Además el selfie de 18MP también ayuda a generar contenido para redes sociales con una alta calidad.

En tercer lugar tenemos su sistema operativo iOA 26, el cual ahora ofrece muchas más funciones de personalización y una interfaz más intuitiva y amigable. Si bien no se compara con Android 16, tiene muchas ventajas que podrás aprovechar con el iPhone 17 Pro.

Precio del iPhone 17 Pro en Perú. Foto: captura.

Si eres de las personas que busca generar contenido para redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y X, entonces el iPhone 17 Pro es ideal para ti, ya que la compatibilidad del teléfono de Apple es mejor que el Galaxy S25 Ultra de Samsung. Esta es la cuarta razón para comprarlo.

Y finalmente el quinto motivo para comprar el iPhone 17 Pro es el precio, ya que este teléfono actualmente cuesta en Perú unos 6200 soles. Sin embargo, en iShop Perú lo puedes comprar hasta en 36 cuotas de 172 soles. Lo que te permite disfrutar de este teléfono y pagarlo con el tiempo. ¿Qué te parece?