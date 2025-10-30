0
Lanús vs U de Chile por Copa Sudamericana
Previa Palmeiras vs Liga de Quito por Copa Libertadores

Olvídate del iPhone 17: este Android con batería de 6500 mAh carga en minutos, tiene cámara 4K y cuesta menos de $350

El nuevo Vivo V60 Lite se ha convertido en uno de los teléfonos más completos en la gama media. No tiene nada que envidiarle al nuevo iPhone 17 y además es BARATO.

Daniel Robles
El Vivo V60 Lite 5G es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos con procesador Mediatek Dimensity 7360 Turbo y cámara Sony.
El Vivo V60 Lite 5G es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos con procesador Mediatek Dimensity 7360 Turbo y cámara Sony.
Todo parece indicar que los teléfonos chinos serán los más vendidos este 2026. Y es que diferentes marcas asiáticas están apostando por lanzar teléfonos que lleguen con gran potencia, baterías de larga duración y precios mucho más competitivos que un iPhone 17 cuyo precio no bajará de 1000 dólares en diferentes países de la región.

La marca china Vivo es una de las más importantes del mundo y acaba de presentar en Perú, México, Argentina, España y otros países, su más reciente teléfono de gama media, el cual no solo presume un diseño premium, sino también una poderosa batería de 6500 mAh con una carga rápida de 90W por cable.

El Samsung Galaxy A36 5G es uno de los mejores teléfonos de gama media del mundo y su precio es bastante bajo.

PUEDES VER: No necesitas gastar tanto para comprar un Samsung de alta calidad: el A36 es el Android más completo y es BARATO

¿De qué modelo hablamos? Hoy conocerás todas las especificaciones del nuevo y renovado vivo V60 Lite, un teléfono que pese a ser de gama media tiene una configuración impresionante y lo mejor de todo es su precio, el cual no supera los 400 dólares. ¿Vale la pena? Aquí todos los detalles.

Vivo V60 Lite: ficha técnica completa

Para iniciar con el análisis del Vivo V60 Lite debes de saber que es uno de los pocos teléfonos que incluye una batería PODEROSA… con una carga rápida de 90W, lo que significa que en solamente 30 minutos lo tendrás a tope y listo para durar hasta 3 días de uso continuo.

Por si fuera poco, este teléfono chino llega con un potente procesador Mediatek Dimensity 7360 Turbo, el cual se puede comparar con el Snapdragon 6 Gen 3 y llega acompañado de 16GB de RAM y 256GB de memoria interna.

Vivo V60 Lite

Este es el Vivo V60 Lite.

Esto no es todo, ya que este Vivo V60 Lite llega con un juego de cámaras bastante potente: lente Sony de 50MP, lente gran angular de 8MP y selfie de 32MP. Este teléfono te permitirá grabar en 4K a 30fps y tomar fotografías de alta calidad incluso en ambiente con poca luz, debido a luz de aura.

¿Qué precio tiene el Vivo V60 Lite? Actualmente puedes comprar este teléfono por 1400 soles, unos 400 dólares en el mercado internacional.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

