24GB de RAM, 256GB, pantalla pOLED con 120Hz, cámaras 4K y 5200 mAh: este Motorola barato es el mejor gama media

¿Qué es lo primero que buscas cuando quieres comprar un teléfono? ¿batería? ¿cámaras? ¿procesador? ¿memoria? Pues bien, el nuevo Motorola Edge 60 Fusion cumple bastante bien con todas estas especificaciones y su precio es muy reducido.

El Motorola Edge 60 Fusion es uno de los teléfonos de gama media más completos que vas a comprar este 2025. ¿No lo crees? Conoce todos los detalles de este potente Android que tiene una poderosa batería y una resistencia excepcional. ¿Vale la pena? Tú mismo lo comprobarás con sus especificaciones.

Motorola Edge 60 Fusion: ficha técnica completa

En primer lugar debes saber que el Motorola Edge 60 Fusion pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una serie de características muy elevadas. Si hablamos de su pantalla, se trata de un panel pOLED de 6.5 pulgadas, con una tasa de refresco de 120Hz, además de una resolución FullHD+ de 2712 x 1220 pixeles, además de 4500 nits y una protección Gorilla Glass 7i.

¿Qué tan potente es este teléfono? En este caso tenemos un procesador MediaTek Dimensity 7300, además de 8GB de RAM físico y 16GB de RAM virtual. Sin embargo, esto no es todo, su almacenamiento es de 256GB de memoria y una batería de 5200 mAh con carga de 68W.

Este es el Motorola Edge 60 Fusion. Foto: composición/comprasmartphone.com

Lo mejor de todo es el juego de cámaras que maneja, ya que este Motorola Edge 60 Fusion llega con sensor de 50MP con OIS, lente grran angular macro de 12MP y selfie de 32MP. Si te gustan las fotos retrato y los paisajes, este smartphone es ideal y además graba videos en 4K a 30fps.

¿Qué precio tiene el Motorola Edge 60 Fusion? Si pagas unos 1199 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 350 dólares, podrás tener este equipo contigo. Sin duda una excelente alternativa en la gama media de este 2025.